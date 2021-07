George Ogăraru, despre Steaua: 'E un brand interesant, au fost discuţii cu investitori, probabil vor mai fi'

Managerul secţiei de fotbal a clubului CSA Steaua, George Ogăraru, a declarat, miercuri seara, că brandul "Steaua" este unul interesant, el precizând că au fost discuţii cu investitori şi probabil vor mai fi pentru schimbarea formei juridice a clubului din drept public în drept privat, potrivit agerpres.ro.

"Pretenţii mari au fost la Steaua dintotdeauna şi aşa va fi şi în continuare. Noi suntem obişnuiţi să câştigăm, iar tot ceea ce ţine de partea tehnică vom face totul ca să câştigăm. Nu pot estima când se vor rezolva problemele juridice pentru a putea promova. Pentru că lucrurile acestea nu depind de noi. Noi încercăm să organizăm totul din punct de vedere tehnic şi administrativ la nivelul nostru. Celelalte decizii... Steaua este un brand foarte interesant pentru toţi cei care vor să investească în sport. Au fost discuţii şi probabil că vor mai fi, să vedem care dintre ele se vor concretiza", a spus managerul la finalul evenimentului în cadrul căruia a fost inaugurat Stadionul Steaua.

Aflată în Liga a II-a, echipa de fotbal a clubului nu are drept de promovare în Liga I atât timp cât aparţine Ministerului Apărării Naţionale.

Ogăraru a menţionat că atmosfera de pe noua arenă a fost una extraordinară, el precizând că i-a văzut foarte emoţionaţi pe componenţii generaţiei 1986.

"Stadionul cu spectatori arată în sfârşit a stadion de fotbal de nivelul Stelei. Au fost multe emoţii în această seară, atât în tribună, cât şi pe teren. A fost o atmosferă extraordinară, ne-am bucurat toţi de acest lucru. I-am văzut foarte emoţionaţi pe membrii generaţiei '86, am văzut în ochii lor lacrimi. Ne bucurăm că am reuşit să le oferim acest moment. Nu am numărat orele muncite pentru organizarea evenimentului. Sunt unele lucruri care nu au ieşit aşa cum aş fi vrut, dar mă bucur că am dus totul la bun sfârşit. Fostele glorii merită tot efortul, nimic nu este prea greu. Ei au făcut istorie pentru România, poate o istorie irepetabilă", a afirmat el.

Întrebat ce părere are despre faptul că mulţi foşti fotbalişti nu s-au arătat mulţumiţi de faptul că Steaua a retras tricoul cu numărul 7 purtat de Marius Lăcătuş, Ogăraru a răspuns: "Întotdeauna vor fi păreri împărţite. Însă e o decizie luată de club, o decizie asumată".

Noul Stadion Steaua, construit cu ocazia organizării la Bucureşti a EURO 2020, a fost inaugurat, miercuri seara, în cadrul unui eveniment special organizat de Clubul Sportiv al Armatei la care au fost prezenţi câştigătorii Cupei Campionilor Europeni şi la care au asistat aproximativ 15.000 de spectatori.

Echipa de fotbal CSA Steaua Bucureşti, nou promovată în Liga a II-a, a câştigat cu 6-0 (0-0) amicalul organizat cu această ocazie în compania formaţiei sârbe de liga a treia OFK Belgrad.