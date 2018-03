Ghiță joacă la RUPERE: sugerează dorința de NEGOCIERE cu Sistemul

Fugarul Sebastian Ghiță a intrat în direct la Antena 3 și când a fost întrebat de ce nu face publică celebra fotografie cu Laura Codruța Kovesi, acesta a explicat că trebuie, în primul rând, să se protejeze și să se gândească la viața sa.

”Am făcut în această perioadă o mulțime de lucruri avântate, am avut uneori intervenții brutale și viața m-a adus în situația în care m-a adus. Astăzi trebuie să mă gândesc să mă protejez, să înțeleg că trebuie să las lucrurile să evolueze. Trebuie să mă gândesc la viața mea.

Această poză va deveni publică curând. Este o promisiune făcută în fața tuturor oamenilor. Aștept și eu ca orice om nu să ne răzbunăm unii pe alții, nu să mă răzbun eu pe Kovesi, nu am o vendetă cu domnul Coldea. Regulile societății, viața mi-a dovedit că trebuie să aștept, să am răbdare, dar noi toți oamenii trebuie să vedem că atunci când ceva nedrept se întâmplă. Doamna Kovesi ne-a mințit pe toți, un an, doi, trei. O spune premierul că a fost cu ea în vie, o spune președintele Dragnea și se vedea că doamna Kovesi minte, că a mințit. Noi așa ceva nu putem să acceptăm ca mecanism, ca societate”, a spus Sebastian Ghiță, la Antena 3.