Gigi Becali, om al recunoștinței! Îi mai acordă o șansă unui jucător: Nu prea ține șurubelnița bine, o să-l mai încerc

Gigi Becali, om al recunoștinței. Patronul FCSB-ului a anunțat că a decis să-i mai acorde timp lui Marco Dulca doar pentru că mijlocașul a contribuit la calificarea echipei în grupele Conference League.

”Dulca nu prea ține șurubelnița bine, o să-l mai încerc. Eu sunt un om al recunoștinței. Iau lucrurile rele și bune, le pun în balanță. Îl mai încerc pe Dulca pentru că m-am calificat cu el în teren, cu el și Oaidă. Îi acord o șansă-două în plus. Dacă văd că iar intră și îi tremură mână la menghină, la revedere, tată, că strici piesa”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Față de Marco Dulca, Eduard Radaslavescu stă mult mai bine în ochii lui Gigi Becali, fiind o surpriză plăcută pentru patronul celor de la FCSB.

”Am făcut o greșeală cu Radaslavescu. L-am luat mai mult de investiție, că mi-a plăcut acum doi ani de el, dar nu l-am băgat. A fost o surpriză plăcută, am văzut tupeu, am văzut curaj. Dacă el are 18 ani și e mai bun decât ăsta de 24 de ani, lasă-l să joace să-i crească valoarea”, a transmis Gigi Becali.

