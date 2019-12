Gigi Becali: 'Panțîru va sta mult timp pe banca de rezerve'

Gigi Becali a declarat, marți, că îl va pedepsi pe Ionuț Panțîru pentru evoluțiile slabe din ultima vreme. Finanțatorul FCSB-ului a spus că Panțîru va sta mult timp pe banca de rezerve, potrivit Mediafax.

Situație sumbră pentru România! Gradul de îndatorare a firmelor românești este cel mai ridicat la nivel european

Gigi Becali, a vorbit, la Pro X, despre nemulțumirea lui la adresa lui Ionuț Panțîru, jucătorul pe care l-a considerat ”cel mai mare din Europa”: ”Panțîru a fost schimbat. Eu sunt vinovat, nu el. L-am făcut cel mai mare din Europa, așa credeam, după ce juca. L-am chemat, i-am dat 10.000 de cheltuială, i-am făcut și salariul de la 6000 la 10.000. N-am știut că e om mic. Omul mic când vede se satură și doarme pe teren. De unde să știu eu cum e? Mai bine îi lăsam 6000 ca să-i sfârâie picioarele. Ce mai alerg eu, bă? Mai bine mă uit la adversari, la Budescu și la alții cum pasează. Ca să-i dea o lecție, l-a lăsat cu Voluntari pe margine. Am zis să-l bag în meciul următor, dar acum nu-i mai arde. El acum e mare om. E jucător la FCSB. Are 10.000 pe lună, ce-i mai trebuie să alerge. Am auzit că are prietenă și e cuminte. E saturat, are 10.000. L-a găsit Vintilă în biserică, la mănăstire, într-o noapte. E cuminte. I-am făcut și lui Cristea 10.000. I-am zis: băi, tu nu ai talent. Totul faci prin muncă și concentrare. Dacă te concentrezi și muncești, o să fii foarte bun. Acum a jucat extraordinar când a intrat. Sunt unii jucători cărora trebuie să le arăți banca. Panțîru o să vadă banca mult timp. L-am sunat și am vorbit cu el aseară, l-am certat. I-am zis: băi, am zis că ești cel mai mare din Europa. Acum nu te-aș băga nici la Clinceni, nici în divizia B.”

În clasamentul Ligii 1, FCSB se află pe poziția a patra, cu un total de 36 de puncte. FCSB se află la un punct depărtare de Universitatea Craiova, echipa de pe locul 3.