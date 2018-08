Grevă japoneză a angajaților din penitenciare: Se cere demisia lui Tudorel Toader

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor informeaza ca incepand cu data de 10 august 2018 membrii sindicatelor afiliate se vor afla in greva japoneza in semn de protest fata de lipsa de interes a autoritatilor pentru solutionarea problemelor din penitenciare, potrivit unui comunicat de presă. Sindicaliștii solicită demisia lui Tudorel Toader, menționând că dacă problemele nu le vor fi rezolvate acțiunile de protest vor continua.

"Lista de revendicari include:

conditii de lucru mai bune – ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. In schimb, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate.

plata orelor suplimentare restante – in continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplatite. Ministrul Justitiei s-a angajat acum 6 luni la ca reactie la refuzul unor colegi de a intra in serviciu ca acestea vor fi platite, dar nu s-a tinut de cuvant.

stoparea imputernicirilor ilegale – cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de management superior si incetarea practicii de vasalizare prin imputerniciri, unele deja ilegale prin depasirea limitei de 1 an permisa de lege. Chiar directorul general al ANP Marian Dobrica este ilegal imputernicit de 3 luni.

eliminarea discriminarilor salariale – cerem aplicarea legii cadru a salarizarii (L153/2017) si pentru personalul din sectorul de aparare ordine publica si siguranta nationala incepand cu octombrie 2018.

aprobarea Statutului politistului de penitenciare – cerem ministerului Justitiei sa includa si observatiile sindicatelor in proiectele transmise, prin fortarea procedurii de avizare, la Parlament.

incetarea abuzului asupra pensionarilor – cerem eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, incepand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanta de urgenta, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor.

plata integrala a orelor suplimentare curente – cerem ministrului Justitiei sa aplice corect prevederea legala obtinuta in Parlament de catre sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile.

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor solicita demiterea lui Tudorel Toader, ministrul justitiei, pe care-l considera principalul vinovat pentru ceea ce este un adevarat act de subminare a sistemului penitenciar.

In cazul in care autoritatile nu reactioneaza, calendarul actiunilor de protest va fi continuat cu pichetari, mitinguri, actiuni in justitie si plangeri penale. Astfel:

27 august – 27 septembrie 2018 – Pichetarea penitenciarelor de catre 50 – 100 de angajati in uniforma. Calendarul exact urmeaza a fi anuntat in timp util.

01 – 10 septembrie 2018 – Depunerea unor actiuni in instanta si plangeri penale din partea tuturor sindicatelor membre.

03 octombrie 2018 – Miting in uniforma la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu mars de protest intre cele doua institutii.

incepand cu octombrie 2018 – Refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul necesar pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunilor", transmite Federatia.