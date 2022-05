Grupul Bosch va investi 3 miliarde de euro în tehnologii neutre din punct de vedere climatic

Grupul Bosch va investi aproximativ trei miliarde de euro, în următorii trei ani, în tehnologii neutre din punct de vedere climatic, precum electrificarea şi cea pe bază de hidrogen. Veniturile din vânzări generate de furnizorul de tehnologie şi servicii au crescut cu 10,1 procente, atingând 78,7 miliarde de euro, iar profitul din exploatare (EBIT obţinut din operaţiuni) a crescut cu mai mult de jumătate, atingând 3,2 miliarde de euro.

”În exerciţiul financiar 2021, Bosch a atins o creştere semnificativă a vânzărilor şi a profitului, în ciuda mediului nefavorabil. Veniturile din vânzări generate de furnizorul de tehnologie şi servicii au crescut cu 10,1 procente, atingând 78,7 miliarde de euro, iar profitul din exploatare (EBIT obţinut din operaţiuni) a crescut cu mai mult de jumătate, atingând 3,2 miliarde de euro”, a anunţat miercuri grupul.

Marja EBIT din operaţiuni s-a îmbunătăţit, ajungând la 4 procente, prin comparaţie cu 2,8 procente în anul anterior, potrivit News.ro.

„Rezultatul pozitiv al exerciţiului financiar 2021 ne oferă încredere în modul de abordare a mediului nefavorabil din anul curent,” a afirmat Stefan Hartung, preşedintele consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH, în timpul prezentării rezultatelor anuale ale companiei.

Una dintre incertitudinile însemnate este războiul din Ucraina, alături de toate implicaţiile sale, arată acesta. Preşedintele Bosch a adăugat că războiul nu poate soluţiona conflictele politice. Din punctul său de vedere, situaţia actuală evidenţiază presiunea asupra factorilor de decizie politică şi asupra societăţii de a reduce din ce în ce mai mult dependenţa de combustibilii fosili şi de a susţine cu tărie dezvoltarea unor noi surse de energie.

Din acest motiv, spune el, Grupul Bosch îşi continuă sistematic eforturile de diminuare a efectelor încălzirii globale, în ciuda mediului economic dificil.

În plus, Hartung a anunţat că Bosch va investi aproximativ trei miliarde de euro, în următorii trei ani, în tehnologii neutre din punct de vedere climatic, precum electrificarea şi cea pe bază de hidrogen.

Hartung este de părere că războiul va încetini eforturile de reducere a emisiilor de carbon pe termen scurt. În schimb, pe termen lung, va accelera transformarea tehnologică a Europei.

„Factorii de decizie politică pot interpreta această situaţie ca un semnal de a acţiona cu mai multă hotărâre - fie prin acordarea de stimulente pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor existente, fie prin extinderea masivă a mijloacelor de producţie de energie regenerabilă,” a spus Hartung.

Acesta consideră că electrificarea este cea mai rapidă cale către obţinerea neutralităţii din punct de vedere climatic, atât timp cât se bazează pe energie verde. Ca atare, Bosch continuă să se concentreze pe mobilitatea sustenabilă: în 2021, comenzile companiei în sectorul electromobilităţii au depăşit în premieră valoarea de zece miliarde de euro. Dar Hartung punctează faptul că şi hidrogenul este necesar.

„Politica industrială trebuie să se concentreze pe pregătirea tuturor sectoarelor economice pentru utilizarea tehnologiei pe bază de hidrogen. Soluţiile pe bază de energie electrică au prioritate, dar şi cele pe bază de hidrogen trebuie accelerate. Vom avea nevoie de ambele dacă vrem să trăim sustenabil pe planeta noastră albastră”, a afirmat el.

În acelaşi timp, preşedintele Bosch a anunţat şi faptul că, în următorii trei ani, compania va investi alte zece miliarde de euro în transformarea digitală a activităţii sale.

„Digitalizarea are şi ea un rol special în sustenabilitate - iar soluţiile noastre pornesc de la această premisă,” a spus Hartung.

Exemplele de astfel de soluţii din portofoliul Bosch includ managerul de energie pentru case inteligente şi platforma de energie pentru producţie conectată.

Vânzările Grupului Bosch au crescut cu 5,2 procente în primul trimestru.

„Am început anul 2022 în forţă. Momentan, ne aşteptăm să depăşim prognoza de creştere a vânzărilor cu 6 procente, din raportul anual. Cu toate acestea, incertitudinile semnificative cu care ne confruntăm îngreunează obţinerea unei estimări mai precise pentru întregul an curent”, a afirmat Markus Forschner, membru al consiliului de administraţie şi director financiar al Robert Bosch GmbH.

Conform declaraţiilor lui Forschner, compania nu va reuşi să atingă obiectivul de egalare a marjei EBIT obţinute anul trecut. În ciuda unei creşteri preconizate a vânzărilor, aceasta va rămâne undeva între 3 şi 4 procente.

„Această povară asupra rezultatului nostru se măreşte considerabil, în principal ca urmare a creşterii costurilor energiei, materiilor prime şi serviciilor de logistică. În special în sectorul de activitate pentru Soluţii de mobilitate, presiunea costurilor este foarte puternică în prezent - preţurile anumitor materii prime aproape s-au triplat faţă de nivelul din 2020. Trebuie să ne pregătim pentru preţuri ridicate şi pieţe extrem de volatile în continuare. Nu doar producătorii auto sunt nevoiţi să reflecte creşterile de preţuri, ci şi furnizorii”, a spus Forschner.

În lumina situaţiei actuale, Bosch şi-a rectificat deja aşteptările privind economia globală. Compania se aşteaptă ca aceasta să crească cu aproape 3,5 procente în acest an - la începutul anului încă preconiza o creştere de aproximativ 4 procente. Prognoza sa anterioară pentru producţia auto de aproximativ 88 de milioane de autovehicule şi creşterea anuală preconizată de 9 procente probabil nu vor fi atinse.

Forschner consideră că motivele de la baza acestei situaţii includ reapariţia efectelor adverse ale pandemiei de coronavirus în China şi criza continuă a cipurilor

Electroliza hidrogenului: Intrarea pe o piaţă de 14 miliarde de euro

În vederea susţinerii combaterii eficace a efectelor climatice, Bosch intră în afacerea dedicată componentelor pentru electroniza hidrogenului. Compania intenţionează să investească aproximativ 500 de milioane de euro în această nouă ramură de afaceri până la sfârşitul deceniului, jumătate din această sumă urmând a fi investită până la lansarea pe piaţă, planificată pentru anul 2025.

„Avem o bază solidă de la care să pornim dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen şi dorim să ducem mai departe producţia de hidrogen din Europa. Ne aşteptăm ca piaţa globală de componente pentru electrolizori să atingă aproape 14 miliarde de euro până în 2030”, a spus Hartung.

Bosch furnizează pilele - nucleul sistemului de electroliză pentru hidrogen - care combină dispozitive electronice de alimentare, senzori şi o unitate de control pentru crearea unui modul inteligent. Se preconizează că pilele pentru producţia de H2 vor intra în producţie în 2025.

Bosch dezvoltă tehnologie neutră din punct de vedere climatic în principal în unităţile care produceau anterior sisteme de combustie. Programele de recalificare şi platforma internă pentru ocuparea locurilor de muncă înseamnă că 1.400 de angajaţi din domeniul operaţiunilor pentru sisteme de propulsie au ocupat deja noi posturi în domenii precum software şi electromobilitate.

„Până la sfârşitul anului, aproape 2.300 de angajaţi vor lucra la celule de combustie mobile şi staţionare – iar aproape toţi vor fi recrutaţi de la nivel intern,” a afirmat Albrecht, adăugând că intenţia companiei de a angaja 10.000 de noi ingineri software, în întreaga lume, pe parcursul acestui an.

Peste o treime din nivelul emisiilor de carbon provine de la clădiri; prin urmare, combaterea schimbărilor climatice trebuie să aibă loc şi la nivelul locuinţelor, spune Christian Fischer.

„Trecerea la mijloace alternative de încălzire începe cu pompa de căldură, de preferat alimentată cu energie verde”, spune el.

Din ce în ce mai des, cerinţele legale pentru noile clădiri construite în întreaga lume reflectă următoarea situaţie: de exemplu, doar în Germania, 65 de procente din noile sisteme de încălzire trebuie să fie alimentate cu energie din surse regenerabile, până în 2024.

„Bosch va investi alte 300 de milioane de euro în sectorul pompelor de căldură, până la jumătatea deceniului,” a afirmat Fischer, adăugând că: „Piaţa va creşte anual cu 15-20 de procente, până în 2025. Ne propunem să creştem de două ori mai repede decât piaţa.”

Grupul Bosch a înregistrat creşteri ale veniturilor din vânzări în toate regiunile. În Europa, vânzările au atins 41,3 miliarde de euro, în creştere cu 8,9 procente faţă de nivelul din anul anterior. După ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar aceasta este o creştere de 10 procente. În America de Nord, veniturile din vânzări au crescut cu 6,5 procente (9,3 procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar), ajungând la 11,4 miliarde de euro. În America de Sud, vânzările au ajuns la 1,4 miliarde de euro, cu o creştere de 32 de procente sau 45,1 procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar. În Asia Pacific, inclusiv alte regiuni, vânzările au atins 24,5 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creştere de 13,1 procente sau 11,7 procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar.

La data de 31 decembrie 2021, Grupul Bosch avea 402.614 de angajaţi la nivel mondial – cu 7.580 mai mulţi angajaţi decât în anul anterior. Această creştere a fost observată în toate cele trei regiuni: Europa, cele două Americi şi Asia. Numărul de angajaţi din Germania a rămas stabil, la 131.652. În cercetare şi dezvoltare, numărul a crescut cu 2.949, până la 76.121 de angajaţi.

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani şi are aproximativ 8.160 de angajaţi în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piaţa din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii. Acesta are aproximativ 402.600 de angajaţi în întreaga lume (status la 31 decembrie 2021). Compania a generat vânzări de 78,7 miliarde de euro în anul 2021. Operaţiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluţii de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. Lider în IoT, Bosch oferă soluţii inovatoare pentru case inteligente, Industrie 4.0 şi mobilitate conectată. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH şi cele aproximativ 440 de filiale şi companii regionale din 60 de ţări. Prin includerea partenerilor comerciali şi de service, reţeaua globală de producţie, inginerie şi vânzări Bosch acoperă aproape toate ţările din lume. Cu cele peste 400 de locaţii din lumea întreagă, Grupul Bosch a fost neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din primul trimestru al anului 2020. Baza pentru viitoarea creştere a companiei este puterea sa inovatoare. În cele 128 de locaţii din lume, Bosch are aproape 76.100 de angajaţi în cercetare şi dezvoltare, dintre care aproximativ 38.000 de ingineri software.