Grupul Superbet: 'Vom fi următorul unicorn din România într-un orizont de cinci ani ani'

Grupul Superbet, cu afaceri de peste 250 de milioane de euro la finalul anului trecut, peste 1.200 de agenţii, birouri în opt ţări şi peste 4.000 de angajaţi, trece la următorul nivel. Ajutat de legislaţia şi reglementările adoptate de autorităţile internaţionale, inclusiv cele din Statele Unite, acesta mizează pe expansiunea internaţională. Tehnologia dezvoltată intern este „asul din mâneca” celui mai puternic operator din industria de pariuri sportive şi jocuri de noroc, potrivit businessmagazin.ro.

„Vrem să facem din Superbet un jucător global cu cel mai bun software dezvoltat în regie proprie pe care l-a avut vreodată această industrie. Ar fi capătul celei mai de succes poveşti de business care a pornit din România”, a spus în interviul acordat Business MAGAZIN Johnny Hartnett, CEO al Superbet Group.

Reprezentanţii companiei îşi asumă însă şi un pariu mai îndrăzneţ: „Superbet să fie următorul unicorn din România într-un orizont de cinci ani ani”.

Hartnett a preluat funcţia de director executiv al grupului la finalul anului 2019, iar obiectivul lui este să ducă grupul Superbet în liga companiilor de talie mondială.

„Au fost mai multe lucruri care m-au convins că accept funcţia de CEO al Superbet Group. În primul rând, ambiţia acţionarilor de a duce în liga mare internaţională un start-up local, crescut până la nivelul de lider detaşat al pieţei de betting and gaming. Apoi, a fost oportunitatea de a accelera creşterea unui business de acest gen şi, nu în ultimul rând, credinţa că pot contribui. A fost desigur şi acel ingredient mai discret, dar necesar – chimia cu acţionarii, cu echipa cu care lucrez direct, fără el succesul vine mai greu”, a enumerat Johnny Hartnett câţiva factori care l-au adus în scaunul de director executiv al Superbet Group.

Înfiinţat în 2008 de omul de afaceri Sacha Dragic, grupul Superbet a înregistrat un rulaj de 2,8 miliarde de euro anul trecut, intrând astfel în topul primelor zece companii antreprenoriale din România, după o evaluare de aproximativ 700 de milioane de euro.

În cei 12 ani de activitate, Superbet şi-a croit drum pe opt pieţe internaţionale – având operaţiuni directe în Polonia, din 2017, şi birouri în alte şase ţări -, astfel că, experienţa de intrare pe noi pieţe reprezintă un avantaj pentru grup, motiv pentru care noul executiv al companiei consideră că cea mai bună „carte de joc” este continuarea extinderii grupului la nivel global.

Carte de vizită Johnny Hartnett

Johnny Hartnett a preluat funcţia de CEO al grupului Superbet în luna august a anului 2019. Acesta a ocupat anterior funcţia de director executiv în cadrul casei de pariuri Paddy Power Betfair (în prezent Flutter Entertainment), una din cele mai mari companii de pariuri sportive la nivel global.

Evoluţia şi planurile de extindere ale lui Johnny Hartnett depind de mai mulţi factori, cum ar fi reglementările privind piaţa pariurilor sportive, adoptate şi implementate la nivel global.

„Pe măsură ce tot mai multe pieţe îşi pun la punct legislaţia privind piaţa de «betting and gaming», cred că va continua creşterea sectorului, la pachet cu măsurile de protecţie ale jucătorilor”, a spus Johnny Hartnett.

El consideră că, la nivel global, industria de pariuri sportive a evoluat în ultimii ani, iar cea mai notabilă transformare este reprezentată de schimbarea legislaţiei din SUA, care a devenit peste noapte „aproape un sector gigantic” care „face cu ochiul” jucătorilor din domeniu.

„Industria de betting din România are un viitor strălucit. ONJN (Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc), reglementatorul pieţei pe care activăm, are o abordare orientată spre viitor. Chiar dacă veghează ferm la respectarea reglementărilor, reuşeşte în acelaşi timp să fie deschisă în materie de digitalizare şi să creeze cadrul legal care să susţină dinamica acestui trend”, descrie executivul şi potenţialul pieţei locale.

De asemenea, achiziţiile făcute de grupul Superbet pe parcursul a mai bine de un deceniu de activitate reprezintă un alt factor care stă la baza dezvoltării şi extinderii la nivel global a companiei cu rădăcini româneşti.

Achiziţia cazinoului online Lucky 7, care s-a desfăşurat în luna iulie a anului în curs, brand operat de compania Lucky Days, reprezintă pentru grupul Superbet o mutare care diversifică businessul, asigurându-i intrarea pe alte pieţe internaţionale.

„În acest moment, Lucky Days operează deja mai multe branduri pe segmentul cazino şi sloturi online în mai multe ţări europene şi pe continentul nord şi sud american. În plus, are în aşteptare mai multe solicitări de licenţiere care îi vor permite extinderea pe cel puţin trei noi pieţe în următoarele 12 luni”, a explicat Hartnett.

El a menţionat că va rămâne atent la numeroasele oportunităţi de extindere, atât organic, cât şi prin fuziuni şi achiziţii (M&A).

Unul dintre motoarele expansiunii grupului în peste un deceniu, a fost adus de evoluţia noilor tehnologii şi dezvoltarea internă a software-ului pe care funcţionează platforma digitală şi aplicaţiile mobile ale Superbet. Din acest punct de vedere, cele mai consistente investiţii făcute de grupul activ pe piaţa jocurilor de noroc au fost direcţionate către dezvoltarea diviziei de online. Astfel, Superbet a achiziţionat, în urmă cu doi ani, trei companii de tehnologie - două în Croaţia şi una în Marea Britanie (de inteligenţă artificială), tranzacţie în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. De asemenea, pentru a integra cele trei companii în grup, au mai fost investite intern alte câteva milioane de euro.

„Cea mai mare presiune vine din nevoia de a scala produsele şi tehnologia, dar şi alinierea culturii companiei la geografiile şi cadrele legale implementate în ţările în care avem activitate.”

De asemenea, pe divizia de business digital, estimările optimiste ale CEO-ului companiei indică o creştere de 100% la finalul anului în curs. „Suntem aliniaţi şi pe celelalte obiective, aşa că sper că vom închide anul cu o creştere consistentă. Nu aş vrea să-mi asum eu toată reuşita. De fapt, întregul efort depus în anii anteriori a fost principalul motor al acestei creşteri. Au fost făcute investiţii care acum au dat roade şi ne-au ajutat să trecem mai uşor peste acele momente critice ale actualei pandemii”, a mai spus Johnny Hartnett.

În luna mai a anului 2019, grupul Superbet a atras o investiţie în valoare de 175 de milioane de euro din partea fondului Blackstone Tactical Opportunities (BTO), parte a grupului american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din lume. Astfel, în urma finanţării, fondul de investiţii gigant Blackstone a intrat în acţionariatul grupului Superbet achiziţionând un pachet minoritar de acţiuni. De asemenea, finanţarea în valoare de 175 de milioane de euro va ajuta la transformarea viziunii reprezentanţilor grupului în realitate, ajutând Superbet să devină un jucător mondial.

În prezent, în cadrul companiei lucrează peste 4.000 de angajaţi, la nivel global, însă grupul Superbet continuă recrutările, pentru a susţine planurile de expansiune internaţională.

„Avem peste 4.000 de angajaţi şi da, suntem în etapa în care facem angajări pentru că suntem un business pus pe o traiectorie de dezvoltare accelerată. Cel mai tare căutăm talente în zona digitală şi tehnică.”

De asemenea, resursa umană reprezintă un element cheie pentru grupul Superbet în susţinerea planurilor de expansiune.

Echipa are un rol important în această ecuaţie – pe toate palierele de activitate ale companiei. În octombrie anul acesta, l-au recrutat pe croatul Nikola Jellačić pe poziţia de director global pentru strategie de brand şi dezvoltare. Jellačić a lucrat aproape nouă ani pentru gigantul american Google în Zagreb, unde a început în toamna lui 2011 ca strateg de produs, apoi a fost promovat ca manager. Iar directorul de marketing al Superbet, John Harmander, şi-a propus să formeze o echipă „de vis” în departamentul pe care-l conduce din ianuarie anul acesta; spre exemplu, directorul de marketing global pentru marketing digital de performanţă este Vedran Karaman, fost director global SEM al companiei suedeze LeoVegas. Tot în octombrie anul acesta, Cristian Radu, unul dintre cei mai experimentaţi avocaţi români în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor, respectiv al dreptului societar, activ în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii, a devenit noul general counsel în cadrul Grupului Superbet. „Când am preluat funcţia de CEO al Superbet am decis să ne concentrăm pe extinderea internaţională, strategie pe care o întemeiem pe excelenţa produselor, pe investiţia în resursa umană şi pe consolidarea brandului Superbet”, spune Hartnett.

Astfel, pentru a impulsiona angajaţii, executivul Superbet îşi păstrează o parte din energia zilnică pentru a o „împărţi” echipei.

„Dată fiind natura industriei de «betting and gaming», zilele nu prea seamănă între ele. Aşa că, zilnic consum multă energie pentru a echilibra timpul de CEO între designul strategiei şi livrare, execuţie operaţională, totodată oferindu-le colegilor mei sprijinul necesar pentru a fi cea mai bună versiune a lor când muncesc pentru Superbet.”

Johnny Hartnett consideră că printre factorii care l-au calificat pentru preluarea postului de CEO al grupului Superbet este chiar experienţa acumulată în companii de talie mondială.

„Cred că a avut câştig de cauză mixul între experienţa în industria în companii de talie globală, de unde vrea să joace şi Superbet curând, la care s-a adăugat sigur şi capacitatea mea de manager. Ideal ar fi să-i întrebaţi şi pe acţionari pentru că ei m-au angajat”, a răspuns într-o notă de glumă executivul grupului.

În ceea ce priveşte impactul pandemiei în activitatea grupului Superbet, Johnny Hartnett a adăugat că principala schimbare adusă de criza sanitară constă în mutarea operaţiunilor şi interacţiunilor în mediul online, deoarece, spre exemplu, cele peste 1.000 de locaţii fizice ale companiei Superbet au fost închise în perioada stării de urgenţă.

„Principala schimbare a fost cea generală, să spun aşa, adică mutarea în mediul online. Dat fiind că toate afacerile din retail la nivel global au fost practic închise aproape două luni, unele mai mult, implicit a crescut numărul celor care au început să folosească servicii online”, a menţionat CEO-ul Superbet Group.

Johnny Hartnett este de părere că fenomenul migrării în mediul online, care începuse înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, în ceea ce priveşte piaţa de profil, a fost accelerat de criza medicală. „Mai mult, nu cred că schimbarea este reversibilă nici când retailul se va redeschide complet. Spun asta pentru că, pe perioada verii, cât a fost deschis cu respectarea tuturor măsurilor de prevenţie, tendinţa nu s-a oprit şi nici clienţii nu au migrat înapoi în agenţii la nivelul precriză. Prin urmare, mutarea în online cred că se va consolida.”

În contextul incert generat de pandemie, „la finalul zilei, ar trebui să ajungem la un echilibru între sănătatea publică şi mersul economiei”, a adăugat executivul Superbet.

„Este evident că este un moment dificil pentru orice autoritate din lume, o criză fără precedent în care provocările sunt dinamice şi nu ştii la ce să te aştepţi. Însă, la sfârşitul zilei, ar trebui să ajungem la un echilibru între sănătatea publică şi mersul economiei. Redresarea economiei este strâns legată de viteza cu care vaccinul va ajunge la o cât mai mare masă din populaţia lumii.”

Totuşi, chiar şi în pandemie, Hartnett îşi păstrează optimismul şi spune că grupul mai are „multe de făcut în faţă, dar pot să spun că anul acesta a fost unul incredibil de bun pentru noi, în ciuda declinului economic global”.

De asemenea, reprezentantul grupului a spus că pandemia a adus schimbări şi la nivelul lui, ca persoană, nu doar la nivel de business.

„Adesea, tindeam să mă concentrez pe obiective pe termen scurt în perioade de turbulenţe. Ori, este critic să menţii un echilibru între execuţia operaţională şi ambiţiile pe termen lung”, a spus Johnny Hartnett.

El a menţionat că, dacă ar putea da timpul înapoi, singura schimbare pe care ar face-o în cariera sa ar fi să lucreze mai mult în industrii care nu au legătură cu piaţa de pariuri.

„În utimii ani, chiar am reuşit să lucrez şi pentru companii din alte sectoare, dar simt că ar fi trebuit să fi făcut asta mai devreme. Şi da, ar fi bine, cred, să am mai multă răbdare. Însă, pot spune că experienţa internaţională (patru ani în Australia) m-a transformat profund. Am fost pus într-un context nou în care a trebuit să înţeleg, să muncesc şi să trăiesc în alte culturi, cu grade diferite de implicare, spre exemplu, sau cu moduri diferite de a face business. Toate au contribuit masiv la dezvoltarea mea personală şi profesională.”

De altfel, când vine vorba despre risc, un element nelipsit când vine vorba despre industria de pariuri, CEO-ul Superbet spune că factorul risc poate fi redus atunci când deciziile sunt luate pe baza informaţiilor şi a datelor relevante.

„Ţinând cont de industria în care lucrez, adică un business în care regula este să îţi asumi riscuri, pot spune că în general sunt dispus să-mi asum riscuri. Ca CEO însă depinde. Cred foarte mult în informaţii, date pe baza cărora iau decizii. Cu abordarea asta, unele decizii devin mai puţin riscante. Dar da, cred că am un apetit mai înclinat spre risc.”

Din ce este format grupul Superbet

Grupul Superbet, cel mai mare jucător de pe piaţa naţională a pariurilor sportive şi a jocurilor de noroc, este prima şi singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo, în urma unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 9,6 milioane, din 2017.

La finalul anului 2019, Superbet opera o reţea de aproape 1.000 de agenţii la nivel naţional şi 100 în Polonia, şi avea în jur de 5.000 de angajaţi în cele opt ţări în care este prezent. De asemenea, grupul este cel mai mare plătitor de taxe şi impozite din industria de profil şi printre cei mai mari contribuabili la bugetul naţional cu cele aproape 69 de milioane de euro plătite în 2019.

Pariul american pe pariuri

Fondul american de investiţii Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri din lume, care a intrat în acţionariatul Superbet în 2019, administrează active de peste 500 de miliarde de dolari. Gigantul american a preluat astfel un pachet minoritar de acţiuni în cadrul Superbet în urma unei investiţii de aproximativ 175 milioane de euro, investiţia fiind făcută de către Blackstone Tactical Opportunities (BTO), parte a grupului Blackstone. Această investiţie este prima mutare directă a americanilor pe piaţa din România.