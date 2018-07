Guvernul britanic respinge la limită un amendament propus de facțiunea pro-UE

Guvernul prim-ministrului Theresa May a câştigat la limită un vot-cheie marţi asupra unui amendament la noua lege privind comerţul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid Conservator, relatează DPA şi Reuters, preluate de agerpres.

Guvernul a reuşit să blocheze adoptarea amendamentului cu 307 voturi la 301, după ce rebelii din Partidul Conservator au încercat să păstreze Marea Britanie în uniunea vamală a UE dacă nu se va încheia un acord comercial până când va părăsi blocul comunitar, în martie anul viitor.Legiuitorii din Camera Comunelor - principala cameră, aleasă, a parlamentului britanic - au votat apoi cu 317 la 286 în favoarea acordării permisiunii ca legea să ajungă şi în Camera Lorzilor, ai cărei membri nu sunt aleşi.Premierul May a pierdut însă un alt vot, cu 305 la 301, asupra unui amendament minor la legea comercială privind menţinerea Marii Britanii în reţeaua europeană de reglementare a medicamentelor.Înainte de votul strâns asupra amendamentului privind uniunea vamală, parlamentarilor conservatori li s-a spus că o înfrângere a guvernului ar fi dus la un vot de neîncredere, relatează BBC citând surse. Legea comercială este una din cele câteva reglementări menite să asimileze legislaţia UE în legea britanică.Ministrul pentru comerţ internaţional Liam Fox a declarat că acesta este "un prim pas încrezător pe care Marea Britanie îl face spre definirea sa ca naţiune cu interese comerciale independente pentru prima dată în peste 40 de ani".Însă conservatoarea Nicky Morgan a postat pe Twitter că a votat pentru amendamentul privind uniunea vamală "cu inima grea", după ce May a făcut luni concesii celor din tabăra eurosceptică din partid.Un alt conservator pro-UE, Phillip Lee, a salutat trecerea amendamentului privind reglementările din domeniul medicamentelor "ca un obiectiv de negociere pentru guvern pentru a menţine aprovizionarea noastră cu medicamente deschisă după Brexit".Laburistul Geraint Davis a declarat în timpul dezbaterii că întreaga lege comercială reflectă "fantezia Brexitului" de a asigura acorduri comerciale lucrative cu economii non-UE majore la puţin timp după părăsirea UE. "Ştim de la Donald Trump că nu ne putem baza pe SUA", a spus Davis, referindu-se la comentariile lui Donald Trump din timpul vizitei în Marea Britanie, potrivit cărora actualele propuneri ale lui May referitoare la Brexit ar putea afecta un acord comercial cu SUA.Theresa May este sub presiune atât din partea taberei conservatoare pro-Brexit, cât şi a celei pro-UE, pentru a schimba planul de ieşire din UE anunţat după o şedinţă de guvern din această lună.Ea a ajuns la un compromis cu euroscepticii din guvern luni pentru a putea trece o lege privind controlul vamal. May s-a confruntat şi cu o înfrângere la votul asupra taxării comerţului transfrontalier, dar a acceptat în cele din urmă patru amendamente din partea aşa-numitului European Research Group din cadrul Partidului Conservator, care se bucurau de sprijinul a până la 60 de politicieni, care făceau lobby împotriva unui Brexit "soft".Guvernul lui May a fost zguduit de o serie de demisii ale euroscepticilor din guvernului ei, începând săptămâna trecută cu fostul ministru pentru Brexit David Davis, urmat la scurt timp de fostul ministru de externe Boris Johnson.