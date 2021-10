Guvernul 'kamikaze': Cum își descrie Cioloș proiectul de a forma un nou Guvern

Premierul propus să formeze viitorul Guvern, Dacian Cioloș (USR), a declarat joi la TVR 1 că USR e gata să-și asume un „proiect kamikaze” în care să guverneze singuri într-un moment dificil pentru țară, chiar dacă îi va costa procente de vot.

„Dar ce inseamna kamikaze? Ca nu mergem la moarte. Ne-am angajat in politica sa guvernam Romania, inclusiv in situatii dificile. Si asta e testul adevarat al unui politician care isi propune un proiect, care vrea sa reformeze, sa faca lucrurile mai bine. Nu guvernezi doar cand e soare, cand e vara, cand totul merg bine, cand recoltele sunt abundente, cand toata lumea e multumita. Guvernezi si in situatii dificile. Si tocmai in situatiile dificile oamenii au nevoie sa te simta aproape, sa te vada ca le vezi problemele, ca propui solutii, ca faci un efort.

Vrem sa demonstram ca nu ne e teama sa ne asumam responsabilitatea in stat in acest moment dificil. Nu ne e teama de erodari, nu am intrat in politica doar de dragul procentelor, procentele sunt un mijloc, nu un scop in sine.

Ne vom asuma acest lucru, chiar daca simbolic e un proiect kamikaze.