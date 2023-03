Haos total în Franța: Poliția anunță proteste violente. Magazinele au fost închise/ Video

Ministrul de interne Gerald Darmanin a avertizat luni că există „un risc foarte serios” de noi violențe, marți, în capitală și nu numai. Aproximativ 13.000 de polițiști vor fi repartizați la mitinguri, aproape jumătate dintre ei în Paris, informează Mediafax.

Poliția i-a sfătuit pe proprietarii de magazine aflate pe traseul mitingului din Paris să închidă pentru toată ziua.

Grupurile de apărare a drepturilor omului și organizațiile internaționale au denunțat o utilizare excesivă a forței de către poliție în timpul protestelor recente.

Guvernul spune că legea pensiilor este vitală pentru a se asigura că sistemul nu dă faliment. Sindicatele și protestatarii spun că există alte modalități de a face acest lucru.

Circulația feroviară, transportul public și zborurile pot fi perturbate marți din cauza grevei generale anunțate în Franța, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

