Horrorul 'The Lighthouse' și thrillerul 'Uncut Gems' conduc în topul nominalizărilor la ediția de anul viitor a galei premiilor Independent Spirit

Horrorul "The Lighthouse", de Robert Eggers, și thrillerul "Uncut Gems", de frații Josh și Benny Safdie, conduc în topul nominalizărilor la ediția de anul viitor a galei premiilor Independent Spirit, care va avea loc pe 8 februarie, în Santa Monica, California, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.

Independent Spirit Awards, decernate anual de asociaţia Film Independent din Los Angeles, reprezintă un eveniment major pentru peliculele realizate în afara marilor studiouri de la Hollywood şi sunt văzute ca un indicator viabil privind posibilii câștigători de premii Oscar.

În ultimii opt ani, cinci dintre filmele premiate cu Independent Spirit au primit ulterior trofeul Oscar, cel mai recent în 2017, când marele câștigător la ambele evenimente a fost lungmetrajul "Moonlight", de Barry Jenkins.

Anul trecut, marele câștigător al galei a fost horrorul "Get Out", de Jordan Peele, premiat ulterior cu un Oscar pentru cel mai bun scenariu. Anul acesta, premiul Independent Spirit pentru cel mai bun film i-a revenit producției "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins.

Independent Spirit Awards aduc un omagiu filmelor americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitate, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolari - aproximativ o treime din bugetul mediu al unui film de studio -, potrivit datelor oferite, în 2006, de Motion Picture Association of America.

Anul acesta, horrorul "The Lighthouse", de Robert Eggers, și thrillerul "Uncut Gems", de frații Josh și Benny Safdie, au primit cele mai multe nominalizări, cinci, în timp ce "Give Me Liberty", de Kirill Mikhanovsky, și "Honey Boy", de Alma Har’el, au obținut patru selecții.

"Uncut Gems", "A Hidden Life", de Terrence Malick, "Clemency", de Chinonye Chukwu, "The Farewell", de Lulu Wang, și "Marriage Story", de Noah Baumbach, concurează la premiul pentru cel mai bun lungmetraj.

La premiul pentru cel mai bun rol principal feminin au fost nominalizate Karen Allen ("Colewell"), Hong Chau ("Driveways"), Elisabeth Moss ("Her Smell"), Mary Kay Place ("Diane"), Alfre Woodard ("Clemency") și Renée Zellweger ("Judy").

Chris Galust ("Give Me Liberty"), Kelvin Harrison Jr. ("Luce"), Robert Pattinson ("The Lighthouse"), Adam Sandler ("Uncut Gems") și Matthias Schoenaerts ("The Mustang") au fost nominalizați la premiul pentru cel mai bun rol masculin.

La premiul pentru cel mai bun regizor concurează Robert Eggers ("The Lighthouse"), Alma Har’el ("Honey Boy"), Julius Onah ("Luce"), Benny și Josh Safdie ("Uncut Gems") și Lorene Scafaria ("Hustlers").

Cea de-a 35-a gală Independent Spirit Awards va avea loc, ca de obicei, într-un cort instalat pe plaja Santa Monica din California. Spre deosebire de mult mai formala gală de decernare a premiilor Oscar, atmosfera de la Independent Spirit Awards este mult mai relaxată.