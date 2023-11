IDF publică harta cartierului general Hamas de sub Gaza City/ Lupte violente de stradă au loc în oraș (FOTO - VIDEO)

IDF susține că gruparea Hamas are unități de comandă lângă spitale, școli, grădinițe sau moschei și că „se ascunde în spatele civililor, pentru singurul său obiectiv - uciderea israelienilor”.

Pe de altă parte, aripa armată a grupării palestiniene Jihadul Islamic a difuzat joi clipuri cu doi ostatici israelieni reținuți în Gaza pe care susține că este pregătită să-i elibereze, relatează BBC. Gruparea aliată Hamas a declarat că este pregătit să elibereze o femeie în vârstă de 77 de ani și un băiat de 13 ani din motive umanitare și medicale, dar numai dacă vor fi îndeplinite „măsurile corespunzătoare”.

Israelul a descris videoclipurile ca fiind un important „semn de viață”, dar a refuzat să spună dacă aceștia urmează să fie eliberați.

Asta ar facilita „teroarea psihologică” pe care vor să o creeze răpitorii, a spus acesta.

Femeia, Hanna Katsir, este într-un scaun cu rotile. Ea a fost răpită din kibbutzul Nir Oz la 7 octombrie, când Hamas a atacat Israelul. Cel de-al doilea ostatic este un adolescent din aceeași comunitate.

Ambii ostatici îl critică dur pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu. Nu este clar dacă mesajul vine din partea lor sau este un text pregătit de teroriști.

BBC scrie că nu publică înregistrarea video, care are o durată de peste trei minute, motivând faptul că prizonierii de război și ostaticii sunt protejați de dreptul umanitar internațional, iar BBC nu difuzează materiale care ar putea fi filmate sub constrângere.

Anterior, președintele israelian, Isaac Herzog, a respins informațiile potrivit cărora ar putea fi iminentă o înțelegere pentru eliberarea unora dintre ostaticii deținuți în Gaza.

