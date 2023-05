Ieșire de ultimă oră a lui Erdogan - Apel către susținători, după ce scorul a ajuns la limită

Erdogan speră în continuare să obțină victoria în alegerile prezidențiale din Turcia în primul tur. Președintele în exercițiu le cere susținătorilor să nu părăsească urnele cu voturi, pentru a nu lăsa loc unor fraude.

După numărarea a 87,6% din voturi, Erdogan are 50%, iar Kilicdaroglu are 44,2%. Sinan Ogan are 5,3%.

„Faptul că alegerile din 14 mai au avut loc sub forma unei mari sărbători a democrației, cu pace și liniște, este o expresie a maturității democratice a Turciei noastre.

În timp ce alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă atât de pozitivă și democratică, iar numărarea voturilor este încă în desfășurare, încercarea de a anunța rezultatele în grabă înseamnă uzurparea voinței naționale.

Ne bucurăm că favoarea națiunii noastre se reflectă în numărătoarea voturilor în curs de desfășurare.

Îi rog pe toți susținătorii și însoțitorii mei să rămână la urnele de vot, indiferent de situație, până când rezultatele vor fi finalizate în mod oficial.

Îi felicit pe toți cetățenii care au votat în numele democrației și au participat la procesul electoral și îmi exprim recunoștința față de fiecare dintre ei”, a transmite Erdogan pe Twitter.