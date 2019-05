Iggy Pop va lansa o nouă colecţie de versuri în această toamnă

Iggy Pop a anunţat că va lansa o nouă colecţie de versuri, intitulată "Til Wrong Feels Right", în această toamnă, potrivit nme.com.

Cartea va cuprinde versuri a peste 100 de cântece, cu fotografii, cu note nepublicate şi eseuri scrise de însuşi Iggy Pop.

Lansată pe 1 octombrie, colecţia va include comentarii ale artiştilor Debbie Harry de la trupa Blondie şi Marc Bolan de la T.Rex cu momente de-a lungul carierei lui Iggy Pop.

Recent, Iggy Pop a fost inclus, alături de figurile emblematice ale punkului Johnny Rotten şi Marky Ramone, în serialul documentar dedicat de Epix mişcării artistice.

Iggy Pop, născut James Newell Osterberg, pe 21 aprilie 1947, în Muskegon (Michigan), este compozitor, interpret şi actor. Muzica sa combină influenţe punk, garage rock, hard rock, new wave, jazz, art rock şi blues, iar printre piesele pentru care este recunoscut, se numără "Lust for Life", "The Passenger", "Real Wild Child", "Candy", "China Girl", "Nightclubbing", "Search and Destroy" şi "I Wanna Be Your Dog". Supranumit ”Naşul muzicii punk”, Iggy Pop a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2010. Discografia sa cuprinde 20 de albume solo şi cinci materiale discografice cu trupa The Stooges. A colaborat cu muzicieni precum Slash, David Bowie, Blondie, Tom Waits şi Henry Rolling.