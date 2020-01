Igloo Village Bâlea Lac, construcția care înlocuiește, anul acesta, Hotelul de Gheață, din Munții Făgăraș, a fost inaugurat și primii turiști au fost cazați. Este vorba de două tinere britanice, care au dormit în interiorul ingeniosului obiectiv construit în întregime din gheață, anunță MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat transmis luni de reprezentanții Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac, la mai puţin de o săptămână de la începerea lucrărilor, Igloo Village Bâlea Lac, obiectivul care înlocuieşte, în acest sezon, faimosul Hotel de Gheaţă, a avut deja primii oaspeţi.

„Un grup de turişti din Marea Britanie a sosit în cursul sfârşitului de săptămână ce a trecut la Bâlea Lac şi a vizitat şantierul satului de igluuri şi frumoasa zonă din Masivul Făgăraş. Mai mult chiar, printre turiştii englezi s-au aflat şi două tinere curajoase, care şi-au luat inima în dinţi şi au dorit să experimenteze o noapte de somn „la rece”, reuşind astfel performanţa de a fi primele persoane cazate în noul obiectiv”, au transmis reprezentanții obiectivului turistic.

Pentru grupul de britanici existau pregătite mai multe locuri de cazare, dar câţiva dintre cei anunţaţi iniţial au decis, la sosirea în Bâlea Lac, să renunţe la această „aventură”, de teamă că nu vor rezista în condiţii de răcoare.

După ce au dormit într-una din camerele Igloo Village, cele două turiste au declarat, luni, că au avut parte de o experienţă inedită, de un somn odihnitor şi deloc răcoros, faţă de ceea ce se aşteptau.

„Britanicele Samantha şi Ami s-au arătat impresionate de excursia la Bâlea Lac, au declarat că vizitează în premieră ţara noastră, precum şi un hotel de gheaţă”, spun reprezentanții proiectului hotelului de gheață.

În paralel cu primirea primului grup de turişti, echipa care face lucrările din gheață și care se ocupă de ridicarea ineditului sat cu „locuinţe” exportate parcă de la Polul Nord, coordonată de sculptorul Eugen Petri, continuă, astfel că două din cele cinci igluuri ce vor forma complexul sunt deja finalizate, urmând ridicarea celorlalte şi amenajările interioare.

„Este foarte posibil ca, la sfârşitul acestei săptămâni, cea mai mare parte a lucrărilor de exterior să fie finalizate, dar totul depinde şi de condiţiile meteorologice de la Bâlea Lac. Apoi, se va lucra mult în interior, pentru amenajarea camerelor, decoraţiuni, restaurant, iluminat etc. Sfârşitul de săptămână ce urmează se anunţă unul foarte aglomerat la Igloo Village, solicitările pentru cazare fiind foarte numeroase”, se mai arată în comunicatul transmis de reprezentanții Hotelului de Gheață.

Tema aleasă pentru acest sezon este „Lumea Subacvatică” – „Underwater World”, chiar dacă în locul Hotelului de Gheaţă vor ridica un nou obiectiv. Igloo Village – „Underwater World” va fi o „construcţie” ce va arăta aproape la fel cu „satelitul” de igluuri construit în sezoanele trecute în imediata apropiere a hotelului. În afara compartimentelor destinate cazării oaspeţilor, mini Hotelul de Gheaţă va dispune de un compartiment central, ce va face conexiunea cu fiecare corp destinat cazării şi unde va fi amenajat restaurantul şi barul, precum şi un alt compartiment mai mic, care va avea rol de lobby.

La baza construcţiei de la Bâlea Lac va sta zăpada adunată din zonă, iar tehnologia ce va fi folosită la construirea ineditului hotel va fi puţin diferită, în sensul că stratul de material şi pereţii complexului vor fi mult mai groşi iar multe dintre dotări şi decoraţiuni vor fi realizate prim sculptarea şi modelarea zăpezii.

În ultimii 15 ani, Hotelul de Gheaţă a fost construit la o altitudine de 2.034 de metri, iar temperatura din interiorul hotelului putea ajunge până la un minim de -2 grade C, în vreme ce temperatura din exterior ajunge la o medie de -15 grade C. Cei mai mulţi turişti care au înnoptat la Bâlea Lac, în inedita construcţie, au fost din străinătate. Anul acesta, Hotelul de Gheață nu s-a mai construit, din cauza vremii extrem de calde pentru această perioadă din an.