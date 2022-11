Video | Imagini dramatice de la un show aviatic din Dallas: Două avioane s-au cicnit în aer și s-au prăbușit peste public

Două avioane din epoca celui de-al Doilea Război Mondial s-au ciocnit în aer la evenimentul Wings Over Dallas de sâmbătă, aruncând resturi în aer și declanșând un incendiu în apropiere.

Un videoclip postat online arată un bombardier Boeing B17 Flying Fortress apropiindu-se de traiectoria de zbor a unui Bell P-63 Kingcobra. În curând, bombardierul se ciocnește complet cu Kingcobra, sfâșiindu-l în bucăți, în timp ce avionul mai mare se prăbușește într-o minge de foc în apropiere.

Un bărbat care se afla la spectacolul aviatic a declarat că P-63 era înclinat spre stânga în acel moment și avea B17 în unghiul său mort, astfel că nu s-a putut pregăti pentru iminenta prăbușire.

Jason Evans, un purtător de cuvânt al pompierilor din Dallas, a declarat pentru Dallas Morning News că prăbușirea a avut loc în jurul orei 13.30 deasupra Dallas Executive Airport.

La fața locului se află în prezent aproximativ 40 de echipaje de pompieri, potrivit CNN.

Martorii spun că resturile sunt acum împrăștiate pe autostrada 67 din Texas, unde autoritățile de la pompieri spun că a izbucnit un incendiu activ.

Imagini de după incident au arătat cum fumul se ridică deasupra corturilor de la festivalul din Dallas. Sursele spun că evenimentul făcea parte din spectacolul Forțelor Aeriene Comemorative pentru weekendul dedicat Zilei Veteranilor.

Autoritățile de pompieri și de salvare din Dallas nu știu încă care este starea niciunui pilot sau dacă au existat răniți din cauza resturilor căzute.

Se pare că bombardierul era pilotat de un membru al Gulf Coast Wings Texas Raiders.

Administrația Federală a Aviației și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează accidentul.

