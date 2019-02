Imagini INCREDIBILE - Circulația este BLOCATĂ pe un drum național după ce două TIR-uri s-au ciocnit. Unul dintre ele a luat foc - FOTO

Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe DN6, pe raza localității Ilova, județul Caraș-Severin.

Două TIR-uri s-au lovit frontal, iar în urma impactului unul dintre ele a luat foc.

Potrivit primelor date, e posibil ca două persoane, soferii celor două autocamioane, să fi decedat.

"În aceasta dimineata, in jurul orei 8:20, pe DN 6, in apropiere de localitatea Slatina Timis, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autotrenuri (Tir-uri). In urma impactului, la unul dintre autotrenurile implicate în eveniment a izbucnit în incendiu, care s-a propagat și la un al doilea autotren. La cel de-al treilea autotren a fost avariata doar remorca, acesta nu a fost afectat de incendiu.

În urmă evenimentului, doi conducători auto a celor doua autotrenuri grav avariate au fost declarați decedați.