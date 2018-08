IMAGINI SENZAȚIONALE cu Mircea Badea: Cum s-a dus ÎMBRĂCAT la emisiune, după ce a pierdut un pariu cu un lider PNL - FOTO

Mircea Badea a șocat, luni seara, în timpul emisiei Antena 3! Vedeta a apărut în platoul emisiunii pe care o prezintă îmbrăcat în maiou! Badea a explicat motivul ținutei sale: ”Am pierdut un pariu cu Vâlceanu (n.r. Dan Vâlceanu), de la PNL, și am zis că cine pierde cântă la balalaică (n.r. instrument muzical asemănător cu chitara, format dintr-o cutie de rezonanță triunghiulară și trei coarde). Am făcut pariu că Sică Mandolină, Ludovic Orban, nu o să mai fie președinte al PNL până la sfârșitul lunii iulie și am pierdut.”.

Pentru că nu a avut balalaică, Badea a adus o chitară pentru copii, despre care a spus că e a nepoatei sale.

