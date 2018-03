Imagini ŞOCANTE dintr-un spital dezvăluite de cântăreaţa Alexandra Stan: 'MIZERIE şi dezinteres' - explicaţie incredibilă a medicilor / FOTO

Cântăreaţa Alexandra Stan s-a declarat şocată de condiţiile de spitalizare dintr-un salon al Secţiei medicală 2 din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, după ce şi-a vizitat tatăl internat în unitatea medicală, potrivit unei postări publicată pe Facebook. "Îmi iubesc ţara şi mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înţeleg de ce noi între noi nu putem să ne respectăm şi să ne oferim tot ce este mai bun! Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasă înseamnă #România. Acum am venit în ţară din cauză că tatăl meu se află în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături şi am rămas şocată de condiţiile de la etajul 1, Secţia Medicală 2, din cadrul Spitalului judeţean Constanţa. Doamna doctor care are grija de tatăl meu este deosebită şi corectă, însă asistentele nu au vrut nici măcar să stea de vorba cu mine când le-am atras atenţia că trebuie schimbată branula. Ca să nu mai spun ca pentru schimbarea cearşafului trebuie să le dai bani. Mizerie, dezinteres şi lipsă de respect faţă de pacienţi. Asta am întâlnit astăzi. Eu cred, totuşi, că putem mai mult de atât", a scris Alexandra Stan marţi seară, pe pagina sa de Facebook.

Ea a însoţit relatarea sa cu un set de fotografii din salon şi din grupul sanitar. Pe de altă parte, directorul medical al SCJU Constanţa, dr. Bogdan Obadă, a precizat că secţia unde este internat tatăl cântăreţei nu a fost renovată recent. Totodată, reprezentantul spitalului a menţionat că artista sau tatăl acestei, ca pacient, nu au făcut nicio sesizare către unitatea medicală în legătură cu starea de lucruri descrisă în postarea de pe site-ul de socializare, însă el a contactat-o telefonic şi a invitat-o la spital pentru a discuta despre nemulţumirile sale.

"Mi-a răspuns că face un duş şi după aceea poate să vină la o discuţie. Am aşteptat, dar nu am avut plăcerea să ne cunoaştem personal. Am urcat pe secţie şi am discutat cu pacientul respectiv care ne-a spus că nu are nicio reclamaţie la adresa personalului medical sau a actului medical. În aceste condiţii, rămânem cu o sesizare făcută de un membru al familiei pacientului, dar nu către noi. Noi suntem în procesul de parcurgere a etapelor de reacreditare a unităţii spitaliceşti şi actuala conducere este interesată de creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor. În cazurile de neconformitate, dacă cele sesizate de vreun pacient se adeveresc, conducerea unităţii sanitare dispune măsuri disciplinare. În ceea ce priveşte curăţenia şi dezinsecţia, precizăm că acestea se fac la zi. Avem însă secţii care au parcurs etapele de renovare şi secţii nerenovate. Din păcate, secţia despre care vorbim este una care nu a fost renovată încă", a declarat Bogdan Obadă.