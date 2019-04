IMM-urile - motorul economiei moderne

Iniţiativa guvernamentală Start-Up Nation, programul dedicat finanţării IMM-urilor a prins, înca din 2017, la Râmnicu Sărat. În întreg judeţul Buzău au fost implementate 93 de proiecte Start-Up Nation din 195 de proiecte depuse. Încurajaţi de succesul firmelor beneficiare, antreprenorii au depus 652 de proiecte în 2018, pentru acest program care a început să dea roade.

Aflat la o discuţie cu întreprinzătorii din Râmnicu Sărat, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea a prezentat toate oportunităţile de finanţare prin programe naţionale destinate să ajute IMM-urile să se dezvolte. Pe lângă Start-Up Nation există: Programul național multianual de microindustrializare, Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul IMM, Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi Programul de Educare antreprenorială EMPRETEC.

„Am răspuns întrebărilor antreprenorilor din Râmnicu Sărat, prezentând programele pe care Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat le generează pentru ei. Problemele care îi preocupă sunt legate de forța de muncă, de calificarea și stabilizarea ei, dar și de modul în care statul român înțelege să îi sprijine în competiția, uneori nedreaptă, cu capitalul străin.”- a declarat ministrul Oprea.

La întâlnire au participat autorităţi locale, senatorii Lucian Romaşcanu şi Liliana Sbîrnea, la iniţiativa cărora a avut loc întalnirea, europarlamentarul Andi Cristea şi peste 90 de reprezentanţi ai mediului de afaceri, ale caror întrebări au fost ascultate de ministrul Oprea, care a oferit răspunsuri clare, aplicate, tuturor participanţilor. Discuţiile au fost prelungite, iar întrebările adresate au fost, atât din sfera finanţării, cât şi din alte registre precum fiscalitate, controale ANAF, ANPC, etc.

“Cu Start-Up Nation am reuşit să achiziţionăm utilaje mai performante care ne-au ajutat să avem o productivitate mai bună şi să economisim resurse. În accesarea programului ne-am făcut planul de afaceri singuri, nu am apelat la consultanţi, totul a decurs ok. În continuare suntem interesaţi de programul Start-Up Plus, dar înca ne gândim la toate implicaţiile. Pe noi, în industria textilă, ne influenţează acest Brexit şi schimbările pe care le aduce. Întalnirea a fost binevenită, lucrurile au fost clar explicate, programele funcţionează. Ne dorim şi o întalnire cu ministrul de finanţe”- a declarat la finalul discuţiilor dl Marian Herdeş, managerul companiei Supermod Manufacturing SRL.