Importurile de gaze naturale lichefiate din India sunt în creștere

Importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din India au crescut în februarie comparativ cu aceeași lună din 2023, potrivit datelor preliminare de la Celula de planificare și analiză a petrolului a ministerului petrolului, scrie lngprime.com.

Țara a importat aproximativ 2,44 miliarde de metri cubi, sau aproximativ 1,8 milioane de tone de GNL, în februarie prin contracte pe termen lung și achiziții spot, o creștere de 33,3% față de aceeași lună din 2023, a spus PPAC.

În perioada aprilie 2023-februarie 2024, India a luat 27,93 miliarde metri cubi de GNL, sau aproximativ 21 de milioane de tone, în creștere cu 17,6%, a spus PPAC.

India a plătit 1,1 miliarde de dolari pentru importurile de GNL din februarie, aceeași sumă ca în anul precedent, și 12 miliarde de dolari în aprilie-februarie, în scădere de la 15,9 miliarde de dolari în anul precedent, se arată în comunicat.

Conform producției de gaze naturale din India, aceasta a atins 2,47 miliarde metri cubi în februarie, în creștere cu 11,1% față de luna corespunzătoare a anului precedent.

În perioada aprilie-februarie, producția de gaz a crescut cu 5,7%, până la aproximativ 33,2 miliarde de metri cubi, a spus PPAC.

India importă GNL prin șapte instalații

În prezent, India importă GNL prin șapte instalații cu o capacitate combinată de aproximativ 47,7 milioane de tone.

Acestea includ terminalele Petronet LNG Dahej și Kochi, terminalul Shell Hazira și terminalul Dabhol LNG, Ennore LNG, Mundra LNG și Dhamra LNG.

În perioada aprilie 2023-ianuarie 2024, terminalul Dahej de 17,5 mtpa a funcționat la o capacitate de 95,3%, în timp ce terminalul Hazira de 5,2 milioane tone pe an a funcționat la o capacitate de 32,6%, a spus PPAC.

Terminalul Dhamra LNG de 5 milioane tone pe an a funcționat la o capacitate de 24,6%, terminalul de 5 milioane tone pe an Dabhol LNG a operat la 39,4%, iar terminalul Kochi LNG de 5 milioane tone pe an a funcționat la o capacitate de 20,6%.