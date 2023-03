În București are loc un exercițiu de pregătire civilă în caz de cutremur

Un exerciţiu de pregătire civilă în caz de cutremur major în Bucureşti, împreună cu echipe canine de căutare şi salvare, are loc luni la Palatul ASE - clădirea Ion Angelescu.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Clubul Câinilor Utilitari (ACCU), în parteneriat cu Academia de Studii Economice - Bucureşti, informează un comunicat al ACCU transmis, luni, AGERPRES."12.000 de oameni trăiesc în 362 de clădiri cu risc seismic 1 în Bucureşti. Oficial, sunt 851 de clădiri în toate cele trei clase de risc şi 1.524 încadrate în categorii de urgenţă. Alte date spun că în Bucureşti ar fi peste 2.000 de clădiri vulnerabile la un cutremur puternic şi zeci de mii de oameni expuşi pericolului. În cazul unui cutremur puternic în Bucureşti, oraşul cu cei mai mulţi locuitori din România, capacitatea de intervenţie a autorităţilor vă fi cel puţin limitată, iar capacitatea de rezilienţă a oraşului redusă", arată sursa citată.

Câinii, cea mai eficientă cale de a salva vieți în caz de cutremur



ACCU precizează că urmările unui potenţial cutremur sunt greu de prevăzut, însă un lucru este sigur - vor exista numeroase victime prinse sub pereţii clădirilor prăbuşite, iar cea mai eficientă şi rapidă cale de a le salva vieţile sunt câinii de căutare şi salvare special pregătiţi în acest scop.



Câinii antrenaţi în caz de cutremur sunt special dresaţi pentru a găsi victime umane cu ajutorul mirosului, în diferite medii - sub dărâmături sau clădiri dezafectate, în păduri sau în spaţii urbane.



De asemenea, un singur câine special antrenat este echivalentul unei echipe de căutare umane formată din 50 de persoane, iar un câine salvator poate depista mirosul unei persoane căutate de la 400 metri distanţă, rata de succes a unei misiuni de căutare fiind de circa 70%.



"Câinii salvatori lucrează în tandem cu partenerii lor umani şi pot obţine un atestat oficial doar după cel puţin un an de pregătire intensă şi aproape 1.000 de ore de antrenament, ceea ce presupune un angajament serios din partea stăpânilor lor.



ACCU asigură trei antrenamente săptămânale în Bucureşti şi împrejurimi, în zone cu specific: clădiri demolate sau în curs de demolare (în colaborare cu firme de demolări); fabrici, combinate şi alte clădiri abandonate, dezafectate sau dărâmat; participarea la tabere naţionale şi internaţionale de pregătire; participarea la exerciţii comune împreună cu echipe DSU, ISU şi autorităţi locale, precum şi obţinerea atestatului MAI pentru câini civili de căutare şi salvare.