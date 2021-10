Încă o reușită a lui Dominic Fritz! Timişoara ar putea rămâne fără căldură şi apă caldă: E. On taie gazul la compania de termoficare

Municipiul Timişoara ar putea rămâne, de luni, fără apă caldă şi căldură, după ce E.On a anunţat compania de termoficare din Timişoara, Colterm, că va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON.

”Primăria Timişoara depune eforturi uriaşe pentru continuarea livrării de agent termic în casele timişorenilor. Colterm este într-o situaţie critică. Colterm se află într-o situaţie critică pe fondul creşterii uriaşe a preţului la gaz, E.On anunţând, astăzi, că în 25 octombrie va opri furnizarea de gaze naturale către compania de termoficare. Ceea ce înseamnă că distribuţia agentului termic în circa 50.000 de gospodării din municipiu, şcoli şi spitale riscă să fie oprită. Primăria Timişoara şi Colterm depun eforturi imense pentru ca acest lucru să nu se întâmple”, se arată într-un comunicat de presă, de miercuri, al Primăriei Timişoara.

Potrivit sursei citate, în această situaţie s-a ajuns deşi, în acest an, Primăria Municipiului Timişoara a transferat Colterm, din bugetul local, suma de 132 de milioane de lei.

”Parcurgem o perioadă extrem de grea din cauza exploziei preţurilor la gaz. Compania E.ON ne-a informat astăzi că, în 25 octombrie va deconecta Colterm. Nu ne-am dorit să ajungem aici. Datoriile de sute de milioane de lei acumulate în ani, căpuşarea de către diversele grupuri de interese ce au roit în jurul Colterm, la care s-a adăugat lipsa sprijinului din partea Guvernului în această criză energetică, au adus compania într-o situaţie critică, agravată vertiginos de creşterea uriaşă a preţului la gaz. Anul acesta, am transferat din bugetul local peste 132 milioane de lei către Colterm. Din aceşti bani am fi putut construi două şcoli. Până acum câteva zile, nu am acumulat niciun leu de datorie nouă la E.ON de când am preluat mandatul şi am reuşit să plătim deja aproape 10 milioane din cele 70 milioane de datorii acumulate în perioada 2013-2016. La asta se adaugă şi alte zeci de milioane, datorii vechi către alte companii şi bănci. Am purtat negocieri intense cu E.ON încă din prima zi de mandat astfel încât să nu mai fim în situaţia din ultimii doi ani, de a achiziţiona, în fiecare zi, la preţul zilei, gaz pentru funcţionarea Colterm”, a transmis primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Reprezentanţii Primăriei Timişoara anunţă că s-a plătit anul acesta din datoriile istorice, însă fără un ajutor de la bugetul de stat nu se va putea livra agent termic în această iarnă.

”Din păcate negocierile cu compania E.ON au eşuat dintr-un cumul de motive. Am renunţat la multe alte investiţii în Timişoara pentru a recâştiga credibilitatea plătind datoriile istorice şi ţinându-ne de cuvânt. Această decizie a furnizorului înseamnă că, fără gaz, Colterm nu va putea continua producţia şi distribuţia agentului termic. Peste 50.000 de gospodării, şcoli şi spitale din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură. Este un scenariu pe care încă încercăm din răsputeri să îl evităm”, a mai precizat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Primaria Timişoara mai anunţă că au fost luate patru măsuri imediate pentru continuarea funcţionării Colterm.

Prima este aceea că Colterm a cerut Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei să desemneze un furnizor de ultima instanţă cu care Colterm poate încheia un nou contract. În acelaşi timp primăria în negocieri şi cu alţi furnizori de gaz şi continuă negocierile cu compania E.ON pentru identificarea unei formule de a continua colaborarea.

A doua soluţie este aceea că Colterm va trece producţia cât se poate pe bază de cărbune, chiar dacă asta o vulnerabilizează în viitor cu nevoia de a cumpăra certificate de emisii pentru a compensa poluarea suplimentară produsă de acesta.

A treia măsură - primarul Timişoarei a purtat în ultimele zile discuţii cu miniştri, prefectura şi primari de municipii pentru a obţine un sprijin guvernamental concret prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat şi alte măsuri (reducerea accizelor, subvenţii pentru CET-uri, amânarea plăţilor pentru certificate de emisii etc) care să sprijine companiile publice de termoficare şi implicit cetăţenii.

Cea de-a patra măsură se referă la creşterea tarifului pentru populaţie. ”Din păcate, Colterm va trebui să crească şi tariful pentru populaţie, tarif care de ani buni a rămas neschimbat şi care între timp acoperă doar o mică parte din preţul real de producţie”, mai transmite Primăria Timişoara.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat luni, într-o declaraţie de presă, intrarea în insolvenţă a companiei de termoficare, Colterm. El a dat atunci asigurări că timişorenii vor avea apă caldă şi căldură şi a menţionat că a solicitat, prin prefectura Timiş, către Guvern, alocarea de cărbune din rezerva de stat.

Societatea de termoficare din Timişoara, Colterm se afla, în această vară, în centrul unui scandal legat de situaţia financiară având datorii de peste 300 de milioane de lei, iar în luna mai a fost şi amendată cu 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat certificatele de poluare impuse de Uniunea Europeană. Amenda a fost contestată de Primăria Timişoara.

Anterior sancţiunii, administraţia Fritz a numit un director la Colterm care a avut o condamnare penală şi a cărui primă grijă a fost aceea de a cumpăra o maşină de lux pe care să o folosească în deplasări ca director Colterm. Ulterior, acesta a fost eliberat din funcţie.

În luna iunie, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş au mers la sediul Colterm pentru a solicita mai multe documente, ei făcând cercetări, sub coordonarea unul procuror, într-un dosar de delapidare şi fals. Surse din rândul anchetatorilor au declarat atunci că au fost cerute o serie de contracte mai vechi.

În această toamnă, Dominic Fritz a anunţat că situaţia termoficării din municipiu este una dificilă având în vedere costurile ridicate la gaze. Edilul a făcut un apel la partidele parlamentare să găsească soluţii pentru ajutorarea unor oraşe care se află în aceeaşi cu Timişoara.