ÎNCĂ UN FALS în Sănătate - Femeie prinsă în flagrant, în timp ce legaliza o diplomă de licenţă şi o adeverinţă de la Colegiul Medicilor, care ar fi false

Poliţiştii şi procurorii din Galaţi fac cercetări într-un dosar penal deschis in rem pentru fals în înscrisuri oficiale după ce au fost sesizaţi de angajaţii unui birou de traduceri că o femeie încearcă să traducă şi să legalizeze o diplomă de licenţă şi o adeverinţă de la Colegiul Medicilor, care ar fi false, conform News.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Galaţi, comisarul şef Gabriela Costin, cercetările au început după ce angajaţii unui birou de traduceri autorizate au sesizat poliţiştii că o femeie de 33 de ani din Galaţi le-a solicitat traducerea mai multor documente, între care o adeverinţă de la Colegiul Medicilor şi o diplomă de licenţă care figura ca eliberată de Facultatea de Medicină şi Farmacie a unei universităţi din Bucureşti.

Pentru că actele păreau false, angajaţii biroului au anunţat Poliţia.

"Sesizarea a fost făcută în septembrie anul trecut, de reprezentantul unui birou de traduceri legalizate din Galaţi, birou la care s-ar fi prezentat o femeie de 33 de ani din localitate care ar fi solicitat traducerea şi legalizarea mai multor documente, între care o diplomă de licenţă emisă de Facultatea de Medicină şi Farmacie a unei universităţi din Bucureşti şi adeverinţă eliberată de Colegiul Medicilor cu privire la calitatea sa de membru. În urma sesizării, poliţiştii au întocmit dosar sub aspectul săvârşirii de fals material în înscrisuri oficiale, dosar în care a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem şi în care se efectuează în continuare cercetări sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Galaţi, Gabriela Costin.

Deocamdată nu se ştie dacă femeia a profesat în ţară ca medic sau asistent, în prezent fiind făcute cercetări care să stabilească acest aspect.

Femeia s-ar afla acum în Marea Britanie, pe contul său de Facebook apărând până recent că ar fi medic la un spital universitar de acolo.