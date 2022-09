Îndemnul spumos lansat de Mihai Tudose: Uitaţi de solidaritatea europeană! Nu sunt de acord să tăiem din becuri să îi salvăm pe alții

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose crede că trebuie să uităm de solidaritatea europeană deoarece în momentele de criză scapă cine poate. El a precizat că România va fi solidară, dar că nu o să fie niciodată de acord să tăiem 15 – 20 la sută din consumul României pentru a salva pe altcineva. Mihai Tudose a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum vede ideea de solidaritate europeană.

“Uitaţi-o! În momente de criză, scapă cine poate. (…) V-am dat exemplu cu măscuţele, cu vaccinurile. Întâi eu cu ţara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece bolnavi, am zece pastile şi îmi opreasc eu cinci şi îşi dau şi ţie cinci. Întâi mi-am dat la ai mei şi după aia mai vedem. Dacă mai am două, îşi dau şi ţie una”, a afirmat Tudose.

El a explicat şi de ce nu a fost luată decizia plafonării preţului pentru gazul rusesc.

“Eu am înţeles că sunt directivele mari, umbrela mare, care dusă la absurd câteodată, bă, e ok, e în regulă să fim verzi, să nu poluăm, să cumpărăm toţi morcovii la acelaşi preţ să fie egalitate. E în regulă. Europa a fost construită altfel, noi aveam resursele noastre, alţii erau dependenţi aproape total de gazele ruşeşti: Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria. Plafonarea aducea după sine, fiindcă aşa a spus Rusia, dacă le plafonaţi, nu vă mai dăm deloc. Aţi scăpat de grija preţului că nu vă mai dau marfa. Şi atunci băieţii aceia trebuiau să se ducă acasă şi să spună: ”Noi am fost foarte şmecheri, am plafonat gazul, dar nu mai avem de mâine”. Vine iarna”, a transmis europarlamentarul PSD.

Realizatorul a remarcat faptul că Europa cumpără gaz care alimentează maşinăria de război a Rusiei.

“9% este ponderea gazului rusesc în Europa astăzi din 40%. S-au mai schimbat lucrurile. Ăla care şi-a construit toată economia când lua gaz de şase ori mai ieftin decât luau alţii ceea ce le potenţa competitivitatea economică, produsele lor erau mai ieftine şi aduceau mai mult profit, atunci nu eram solidari? Nu prea eram nu? Ei s-au bazat doar pe sursa aia şi acum au o problemă. Noi, care nu am beneficiat de beneficiile, scuzaţi jocul de cuvinte, de atunci, acum stăm un pic mai în picioare. E o problemă, trebuie să fim solidari. Am înţeles, o să fim solidari. România a exportat alaltăieri două mii de megawaţi. În regulă dăm la export, dar nu o să fiu niciodată de acord să tăiem 15 - 20 din becurile sau din consumul României ca să salvăm pe altcineva”, a mai afirmat Mihai Tudose.