Îndemnul unui preot din Constanța: Hai să ținem post de Facebook!

Rețelele de socializare au intrat în rândul lucrurilor de la care oamenii trebuie să se abțină în timpul postului. Un preot din Constanța consideră că „postul plăcut lui Dumnezeu reprezintă și postul de rețele de socializare”, potrivit Mediafax.

Preotul Jean Ion, care slujește la biserica Sf. Vasile cel Mare din Constanța, crede că în perioada postului „omul este chemat la cumpătare și la aplecare către omul real și nu virtual” și că „postul plăcut lui Dumnezeu reprezintă și postul de rețele de socializare”.

„Postul plăcut lui Dumnezeu reprezintă și postul de rețele de socializare. Și eu utilizez o rețea de socializare, și eu postez pe Facebook, dar nu rămân pe Facebook uitând că am o viață reală, cu îndatoriri și cu responsabilități, care îmi aduc bucurie pentru suflet și trup. Omul este chemat în această perioadă de post la cumpătare și la aplecare către omul real și nu virtual”, a declarat pentru MEDIAFAX, preotul Jean Ion.

De asemenea, acesta crede că timpul alocat rețelelor de socializare poate fi dedicat în perioada de post familiei și celor dragi, sau să fie folosit pentru lectură: „Îndemnul meu, pentru că am intrat în post, este: Haideți să ținem post de Facebook! Îl folosim mai puțin, cu mai multă măsură, pentru că pierdem prea mult timp, timp pe care l-am putea petrece în familie, alături de copii și de toți cei dragi, timp în care am putea citi o carte, timp în care am putea citi din Sfânta Scriptură ori alte cărți cu conținut duhovnicesc, timp în care am putea auzi glasul omului aflat în nevoie și, astfel, am putea ieși în întâmpinarea lui”.

Preotul constănțean compară rețelele de socializare cu un viciu asemănător fumatului, alcoolului sau jocurilor de noroc.

„Dacă o rețea de socializare te-a robit, folosește-o mai puțin, cu mai multă măsură, eliberează-te. Se întâmplă la fel și cu viciul (un obicei prost sau nesănătos), care, practic, pune stăpânire pe tine și de care, în limbaj modern, devii dependent, așa cum este fumatul, alcoolul, jocurile de noroc ori consumul de droguri, fără el respectivul nu poate trăi. Ei bine, aceasta înseamnă sclavie”, a conchis preotul Jean Ion.

