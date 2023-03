Interes imens pentru Eurovision 2023: biletele pentru marea finală s-au vândut în 34 de minute

Biletele pentru cele nouă spectacole publice ale concursului Eurovision 2023, care vor avea loc la Liverpool în perioada 9-13 mai, au fost puse în vânzare marţi la prânz. Toate s-au epuizat în jumătate de oră.

Din cele nouă spectacole, biletele pentru marea finală s-au vândut în 34 de minute, potrivit The Independent. Fanii au avut acces şi la biletele pentru cele două semifinale transmise în direct, precum şi la cele pentru a participa la cele şase avanpremiere ale competiţiei, însoţite de repetiţii generale, notează News.ro

Anul acesta, Marea Britanie organizează competiţia în numele Ucrainei, care a câştigat în 2022 cu grupul Kalush Orchestra, dar care nu poate găzdui evenimentul din cauza războiului.

Pe 13 mai, candidaţii din diferite ţări vor concura la Liverpool, sub deviza „United by music”.

La această ediţie din 2023, România va fi reprezentată de Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)".

România va intra în concurs în prima parte din a doua semifinală, în data de 11 mai, iar piesa care va reprezenta ţara noastră la ESC 2023 va fi desemnată exclusiv prin votul publicului, în data de 11 februarie, în finala Selecţiei Naţionale, transmisă în direct la TVR.

Pasha Parfeni va reprezenta Moldova la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest cu melodia "Soarele şi Luna". Moldova va intra în concurs în prima semifinală, pe 9 mai.