Internarea în spitale de psihiatrie, o practică larg răspândită în China pentru reprimarea disidenţilor (raport ONG)

Internarea disidenţilor în spitale de psihiatrie fără nicio procedură legală rămâne o practică larg răspândită în China, a declarat marţi un ONG pentru apărarea drepturilor omului, care acuză sistemul de sănătate chinez de complicitate cu autorităţile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Timp de zeci de ani, autorităţile de la Beijing au folosit sistemul spitalelor psihiatrice din ţară, cunoscut sub numele de "Ankang", pentru a reprima deţinuţii politici.Într-un raport publicat marţi, ONG-ul Safeguard Defenders, cu sediul la Madrid, afirmă că această practică continuă, în pofida reformelor de la începutul anilor 2010 care au consolidat controlul instanţelor judecătoreşti asupra sistemului psihiatric din China.O mare parte din datele conţinute în raport provin din interviuri cu victimele şi familiile acestora postate online de ONG-ul chinez Civil Rights and Livelihood Watch (CRLW), fondat de activistul şi jurnalistul Liu Feiyue.Datele se referă la cazurile a 99 de chinezi supuşi spitalizării psihiatrice din motive politice între 2015 şi 2021."În 2022, Partidul Comunist Chinez (PCC) continuă să interneze cu regularitate ţinte politice în spitale psihiatrice, chiar dacă au fost implementate modificări legale pentru a pune capăt acestei practici barbare în urmă cu peste un deceniu", a denunţat ONG-ul."PCC este capabil să îndepărteze semnatarii petiţiilor şi activiştii de sistemul judiciar, refuzându-le speranţa de a avea acces la un avocat sau la un proces în timp ce îi diagnostichează cu o boală mintală care îi izolează social chiar şi după eliberare", se mai spune în raport.Potrivit documentului, "medicii şi spitalele sunt în complicitate cu PCC pentru a supune victimele la spitalizări fără consimţământ şi inutile din punct de vedere medical şi la condum forţat de medicamente".De asemenea, potrivit raportului, majoritatea victimelor au fost petiţionari, "persoane care se află adesea în partea de jos a scării sociale în China" şi, prin urmare, sunt "ţinte uşoare"."Asemenea cifre indică faptul că internarea deţinuţilor politici în secţiile de psihiatrie este o practică larg răspândită şi de rutină în China", continuă raportul.Documentul citează deţinuţi care susţin că au fost bătuţi, supuşi la şocuri electrice şi plasaţi în izolare.ONG-uri susţin că represiunea împotriva disidenţilor politici din China s-a intensificat sub preşedintele Xi Jinping, cel mai puternic lider al ţării din ultimele decenii.Alături de disidenţi şi protestatari, grupurile pentru apărarea drepturilor spun că cel puţin un milion de persoane, majoritatea membri ai minorităţilor musulmane, au fost încarceraţi în "lagăre de reeducare" din regiunea Xinjiang.China afirmă însă că administrează centre de formare profesională în această regiune din vestul ţării pentru a combate extremismul.