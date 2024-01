Intrat în campanie, UDMR atacă Guvernul Ciolacu: 'Nu are viziune, curaj și bun simț'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) desfăşurată la Cluj, că formaţiunea pe care o conduce ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an, conform Agerpres.

"După 2024, dacă vom avea succes la aceste alegeri, ar trebui să intrăm la guvernare, trebuie să profităm de oportunitatea de a fi din nou la guvernare, pentru că guvernarea este un instrument prin care putem lupta pentru noi în primul rând, dar şi pentru toţi cetăţenii ţării. Am dovedit deja că suntem mânaţi de binele poporului la guvernare, avem experienţa, avem curajulşi bunul simţ. Şi avem o viziune clară asupra obiectivelor strategice pe care ţara ar trebui să le urmărească. Actualul executiv pare să fie lipsit de trei dintre aceste patru lucruri. Nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ. Acestea trebuie recuperate la sfârşitul anului. Noi trebuie să fim gata să facem aceste lucruri", a declarat Kelemen Hunor.

La Cluj-Napoca are loc şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) al UDMR, în cadrul căruia preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a prezentat raportul politic şi vor fi prezentate şi adoptate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi ai Uniunii pentru alegerile europarlamentare, locale şi parlamentare din anul 2024.

Candidatul la prezidențiale

Kelemen Hunor afirma în urmă cu o lună, pe 18 decembrie, la Digi 24, că UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale, însă nu va fi el: "UDMR va avea candidat la alegerile prezidenţiale, dar nu voi fi eu. Eu de trei ori am candidat, ştiu cum se face, ştiu să fac o campanie, dar trebuie să vină altcineva. Nu ştiu cine, asta vom decide după europarlamentare, undeva în vara anului viitor”.

De asemenea, Kelemen Hunor a exclus posibilitatea oricărui fel de coaliţie a UDMR cu AUR. „Aşa cum n-am fi intrat niciodată într-o coaliţie cu PRM sau cu UNPR, nici cu AUR nu văd nicio formă de colaborare", a mai spus acesta.

Primarii, panicați

Preşedintele UDMR a spus joia trecută, la Oradea, că a primit numeroase semnale de panică din rândul primarilor din ţară în legătură cu bugetul anului 2024, aceştia fiind nemulţumiţi de trecerea la guvern a impozitului pe venit.

"Am văzut astăzi, ieri şi veţi vedea în zilele următoare o panică la nivelul autorităţilor locale, mai ales la nivel de municipii, oraşe mari, fiindcă ceea ce noi am spus în decembrie anul trecut se adevereşte. Sunt probleme uriaşe. Colegii au primit cifrele pentru acest an şi astăzi m-au sunat foarte mulţi primari spunând că urmează un an dezastruos. Fiindcă după foarte mulţi ani, Guvernul a luat următoarea decizie: impozitul pe venit nu ajunge sută la sută la autorităţile locale aşa cum am reuşit după foarte multe discuţii, chiar din 2017, să realizăm acest deziderat, adică tot ce înseamnă impozit pe venit să rămână la autorităţile locale, cum este şi normal. Asta înseamnă că marile oraşe, municipii, rămân cu câteva zeci, chiar sute de milioane de lei în minus", a declarat, într-o conferinţă de presă, Kelemen Hunor.

El a avertizat că pe la mijlocul anului, autorităţile locale se vor confrunta din nou cu lipsa banilor pentru investiţii sau pentru proiecte mari.

"Este o realitate pe care am văzut-o din momentul prezentării bugetului şi deja nici bine nu am intrat în anul nou, că autorităţile locale, după comunicarea cifrelor, au intrat în panică. Deci va fi nevoie de o intervenţie, dar care să nu fie arbitrară, ci trebuie o intervenţie pe buget, pe bugetele locale şi undeva la mijlocul anului vom vedea că nu sunt bani pentru investiţii, nici pentru proiecte mari, fiindcă aceste sume rămân la dispoziţia guvernului," a mai menţionat liderul UDMR.