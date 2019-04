Ioan Mircea Pașcu a EXPLODAT la adresa candidaților PSD la europarlamentare, după atacul lui Timmermans

Uitat de pe lista de candidați ai PSD pentru alegerile europarlamentare, vicepreședintele Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu își atacă propriii colegi, îndemnându-i să își facă încălzirea combătând criticile lui Frans Timmermans, prim - vicepreședinte al Comisiei Europene. Ieri, Timmermans avertiza România să nu emită OUG prin care politicienii care au fost condamnați pentru corupție să scape de rigorile legii.

"Ultimele declarații publice ale dlui Timmermans sunt inacceptabile.

Dovada și opinia corecta despre ele a doamnei premier.

Astept declarațiile colegilor care pleacă la Bruxelles sa “se bată pentru Romania”!?

Au o buna ocazie sa-și facă “încălzirea”.

Eu, cum arătam in postarea anterioară, am făcut-o, atâta timp cât am avut posibilitatea!", scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.