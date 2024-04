Ion Țiriac, atac fără precedent la adresa lui Mugur Isărescu: Guvernatorul BNR a fost comparat cu Ceaușescu

Ion Țiriac, val de critici la adresa lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, pentru faptul că nu a mai fost posibil să organizeze ATP Țiriac Open la București timp de câțiva ani. Pe lângă Isărescu, omul de afaceri a criticat și jucătorii români de tenis, declarându-i prea slabi pentru a primi wild-carduri pe tabloul principal al turneului său.

„Noi am reuşit să aducem turneul înapoi la Bucureşti. Pentru că turneul era aici şi am fost daţi afară. Este ruşinea sistemului de azi, juridic, moral şi practic ce ni s-a întâmplat nouă cu Arenele BNR. Noi nu am mai avut arena, nu a plecat turneul din ţară din alt motiv. Ne-au luat arena într-o zi. Și nu Ceauşescu, ci alt „escu” (n.r. Mugur Isărescu). Şi dacă îl ia alt „escu” şi nu există lege în România… asta s-a întâmplat. Acum l-am adus înapoi şi să vedem ce facem”, a mai afirmat Ion Țiriac, potrivit Agerpres.

Ion Țiriac a lansat critici aspre la adresa jucătorilor de tenis români și a explicat motivul pentru care aceștia nu au primit wild card-uri pe tabloul principal al turneului ATP Țiriac Open, care are loc în această perioadă la baza Năstase-Țiriac. Acesta a declarat direct că nu a acordat nicio invitație jucătorilor români deoarece consideră că aceștia nu au nivelul necesar.

„Toată lumea comentează fără să aibă habar. Dacă eu am dat un wild-card în calificări şi a şi pierdut în turul 2, în 35 de minute, cui vreţi să dau eu wild card într-un turneu oficial ATP pe tablou? Jucătorii români nu au valoarea pentru wild-card, nu au valoare pentru nimic. Au valoare pentru calificări, pentru turneele de 10.000, de 15.000 de dolari. Şi au valoare cei care au azi 14-15 ani. Cei de 18 sau 19 ani se vor transforma în jucători buni foarte greu. Pot să bag mâna în foc că niciun jucător nu o să câştige vreun Grand Slam, dacă la 20 de ani nu are loc pe un tablou în calificări”, a spus Ion Țiriac