Iranul e ÎN FLĂCĂRI! Protestele împotriva liderului suprem iau AMPLOARE / IMAGINI ŞOCANTE

Noi proteste antiguvernamentale au avut loc în Iran pentru a treia zi consecutiv, sâmbătă, cea mai amplă mișcare contestatară la adresa regimului de la Teheran din 2009 și până în prezent.

Un nou val de demonstrații împotriva regimului de la Teheran a avut loc sâmbătă, spre îngrijorarea guvernului, care a decis să închidă școlile și să oprească trenurile pentru ultima zi din an, potrivit Jerusalem Post.

Imaginile care au apărut pe rețelele de socializare surprind mulțimi de oameni, mulți dintre ei studenți, care strigă lozinci împotriva Liderului Suprem: ”Moarte lui Khamenei!”.

Ținta nemulțumirilor este însă și președintele moderat al țării, Hassan Rouhani.

Demonstrațiile au început joi, în Mashhad, al doilea oraș al țării și s-au extins apoi în mai multe orașe. Imaginile postate pe reţelele sociale arată şi ciocniri cu forţele de ordine, care au intervenit pentru a dispersa mulţimea

Printre cauzele indicate se află nivelul scăzut de trai, șomajul, corupția oficialilor și o creștere a prețurilor la produsele de bază - ouă, carne de pui, etc.

Informațiile postate pe rețelele sociale precizează că unii protestatari au strigat împotriva implicării Iranului în confloictele din Orientul Mijlociu: ”Nu Gaza, nu Liban, sufletul meu pentru Iran” sau ”Plecați din Siria, gândiți-vă și la noi”.

