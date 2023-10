Israelul a bombardat lângă un spital, în zona unde palestinienii s-au refugiat/ Video

Cei care se adăpostesc în interiorul spitalului "se confruntă cu teamă şi panică", a precizat Societatea de Cruce Roşie Palestiniană într-o postare pe X, fostul Twitter. Aproximativ 12.000 de civili strămutaţi în interiorul ţării se adăpostesc în spital, a declarat duminică grupul.

Armata israeliană nu a avut un comentariu imediat cu privire la rapoartele de activitate în zonă.

Spitalul Al-Quds este situat la nord de Wadi Gaza - linia la sud de care Israelul a îndemnat populaţia din Gaza să fugă.

În centrul Fâşiei Gaza, jurnalistul Hassan Eslayeh a declarat pentru CNN că tirurile de artilerie în zonă au fost consistente toată ziua şi noaptea de luni. El a asistat la aducerea răniţilor şi a morţilor la Spitalul Martirilor Al-Aqsa din Deir al-Balah, inclusiv 31 de cadavre în cortul de la morgă, care erau pregătite pentru rugăciunea de dimineaţă asupra morţilor.

