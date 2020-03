Jandarmeriţa bătută în 10 august 2018 a încercat să obţină 100.000 de euro pe seama materialelor mass-media - Instanţa i-a respins martorul

Judecătorul care a avut în lucru dosarul agresorilor jandarmeriţei Ştefania Nistor, femeia culcată la pământ în timpul portestelor din 10 august 2018, a făcut o analiză foarte riguroară a cazului şi în final s-a opus acordării femeii unor daune morale şi materiale de 100.000 de euro.

Magistratul a admis acţiunea civilă a femeii parţial şi a acordat acesteia despăgubiri materiale şi morale în valoare de doar 10.000 de euro, bani ce trebuie daţi de agresorii condamnaţi la pedepse cu suspendare.

Magistratul vorbeşte în motivarea sa despre faptul că jandarmeriţa ar fi fost mai mult interesată de obţinerea de daune morale decât de cele materiale, şi a avut martori care au reliefat cât de jignită s-a simţit aceasta după eveniment pe fondul unor materiale de presă.

Este de amintit că la ieşirea din spital Stefania Nistor a alergat metri buni către maşina care o aştepta în vreme ce anterior Jandarmeria anunţa că aceasta ar putea să nu mai meargă vreodată suferind pretinse leziuni grave la coloană.

Aşadar, judecătorul arată în motivarea sa că femeia nu ar trebui să se "îmbogăţească injust" în urma acţiunii civile din procesul penal ce îi priveşte pe agresorii săi şi că materialele mass media de care aceasta se simte lezată sau jignită nu reprezintă acuzaţiile aduse acestora în dosarul penal.

"În ceea ce privește suferința, umilința și afectarea dreptului la demnitate și imagine prin aceea că în presa scrisă și audio-vizuală au fost lansate diferite speculații cu privire la motivul pentru care persoana vătămată a fost internată în spital, instanța constată că autorii faptei prejudiciabile nu sunt inculpații din prezenta cauză.

Astfel, nu există nici legătură de cauzalitate între acțiunile violente ale inculpaților și prezentarea victimei într-o manieră calomnioasă de către mass-media.

De asemenea, nu există legătură de cauzalitate între faptele inculpaților și jignirea persoanei vătămate într-un mijloc de transport în comun de către cetățeni care au urmărit evenimentul televizat, aceștia din urmă fiind răspunzători pentru propriile fapte.

În realitate, autorii faptei prejudiciabile constând în lezarea imaginii persoanei vătămate sunt persoanele care au contribui t la defăimarea în spațiul public audio-vizual a victimei, inculpații nefiind ținuți să răspundă pentru delicte civile comise de terți", scrie magistratul de la Judecătoria Sectorului 1 în documentul citat.

Martorul jandarmeriţei "trimis la plimbare"

"Așadar, la stabilirea prejudiciului, instanța nu va ține cont de umilința și jignirile la care persoana vătămată pretinde că a fost supusă prin acțiunile mass-media sau ale unor alte persoane decât inculpații , atitudinea acestora din urmă fiind cauzată de propria lipsă de educație și empatie, iar nu de acțiunile concrete ale inculpaților din cauză .

Pentru considerentele arătate, instanța va înlătura din declarația martorului N_____ F______ următoarele afirmații referitoare la persoana vătămată:

în acea perioadă de două săptămâni care a urmat evenimentului din 10.08.2018, a fost scuipată și jignită de anumite persoane în timp ce se deplasa cu autobuzul, fiind vorba despre două întâmplări de acest fel, în care persoanele din autobuz au recunoscut-o din înregistrările video difuzate la televizor și au agresat-o în autobuz. (…)

Inclusiv în momentul în care a fost externată din spital, a fost filmată de anumiți jurnaliști, care au difuzat imaginile în media, iar televiziunile au comentat că motivul pentru care s-ar fi internat în spital ar fi fost în realitate acela că ar fi suferit o operație de mărire a sânilor, iar nu acela că ar fi suferit leziuni în urma evenimentelor din Piața Victoriei, comentarii în raport de care s-a simțit extrem de jignită”.

Pe cale de consecință, pentru a asigura dimensiunea reparatorie a daunelor morale, dar și pentru a evita crearea premiselor pentru o eventuală îmbogățire fără justă cauză a părții civile, neputându-se corecta consecințele unei fapte ilicite printr-un abuz, instanța urmează a admite în parte cererea formulată de aceasta cu privire la prejudiciul moral", notează judecătorul.

Condamnaţi la pedepse cu suspendare

Cei șapte agresori ai femeii jandarm de la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Sectorului 1 la închisoare cu suspendare pentru ultraj.

Pedepsele dispuse de instanță sunt cuprinse între 1 an și 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia poate fi atacată. Doi dintre aceștia au fost condamnați și pentru uz de armă fără drept, cei care au furat arma Ștefaniei Nistor.

Bărbații nu mai au voie să participe pentru 5 ani la proteste, la adunări publice sociale, culturale sau sportive, informează mediafax.ro.

Instanța a mai dispus ca inculpații să presteze muncă în folosul comunității în cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la Administraţia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucureştilor.

Aceștia mai sunt obligați să îi plătească Ștefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.

Femeia ce făcea parte din forţele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovită de mai mulţi protestatari în 10 auguat 2018. Ea a fost prinsă în mulţime alături de un alt coleg jandarm, fiind loviţi de mai mulţi protestatari. Alţi protestatari au intervenit, însă, şi au făcut scut, pentru a-i apăra pe cei doi jandarmi.

La scurt timp, Jandarmeria a anunțat că femeia a fost internată cu suspiciune de fractură la coloana cervicală. Însă a fost externată după câteva zile.

La ieşirea din spital, pe fondul prezenţei presei care voia declaraţii de la aceasta, femeia jandarm Nistor a fugit în regim de sprint zeci de metri către maşina care o aştepta.

În spaţiul public au apărut critici la adresa ei având în vedere că, iniţial, reprezentanţii Jandarmeriei au anunţat că are o fractură de coloană pentru ca, după doar câteva zile, jandarmeriţa să părăsească spitalul pe propriile picioare.

“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.