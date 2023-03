Jeon Do-yeon, una dintre cele mai faimoase actrițe din Coreea de Sud, revine într-un film de acțiune

Jeon Do-yeon, una dintre cele mai faimoase actriţe din Coreea de Sud, revine într-un nou film de acţiune, care îmbină scene spectaculoase de luptă cu angoasa parentală, notează AFP.

Venerată în Coreea de Sud, Do-yeon, în vârstă de 50 de ani, a fost recompensată cu un premiu de interpretare la Cannes şi a apărut în faţa camerei de filmat a celor mai buni regizori coreeni de-a lungul celor trei decenii de carieră, conform Agerpres.

A interpretat aproape orice, de la o prostituată seropozitivă la o gospodină acuzată pe nedrept de trafic de droguri, însă de această dată, în primul său film de acţiune, "Kill Boksoon", experienţa sa personală de mamă a fost cea care s-a dovedit valoroasă.

Disponibil de vineri pe Netflix, acest thriller de acţiune în stil Tarantino poartă semnătura regizorului Sung-hyun Byun, un admirator declarat al actriţei, care s-a gândit în mod special la aceasta atunci când a conceput rolul.

"Nu sunt o ucigaşă de profesie, dar duc o viaţă dublă: viaţa mea de actriţă şi viaţa mea de mamă", povesteşte Jeon, care, la fel ca personajul ei Boksoon, are o fiică adolescentă.

Punctat de lupte spectaculoase, "Kill Boksoon" marchează o schimbare semnificativă faţă de filmele anterioare ale lui Jeon, majoritatea drame în care interpreta personaje marginalizate şi persecutate.

Pentru acest thriller de acţiune plasat în lumea nemiloasă a asasinilor, actriţa a trebuit să înveţe coregrafii complexe.

Născută în 1973 la Seul, Jeon Do-yeon şi-a făcut debutul pe micul ecran la vârsta de 19 ani. Adevărata ei descoperire a venit cinci ani mai târziu, când primul ei film "Contact" - o versiune sud-coreeană oarecum melancolică a filmului "You've Got Mail" - a devenit un succes naţional.

În 2007, a devenit prima sud-coreeană care a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes, cu interpretarea unei mame îndurerate în filmul "Secret Sunshine", de Lee Chang-dong.

De atunci, Jeon a continuat să interpreteze personaje memorabile, printre care cel al unei menajere care rămâne însărcinată cu soţul patroanei sale bogate.

Filmul marchează primul proiect de colaborare al actriţei cu Netflix, gigantul de streaming care investeşte masiv în filme coreene pe care le consideră foarte populare în rândul publicului său internaţional.

De asemenea, este pentru prima dată când actriţa în vârstă de 50 de ani joacă rolul principal într-un film de acţiune, în urma victoriei istorice la Oscaruri a lui Michelle Yeoh în comedia de acţiune "Everything Everywhere All at Once".