Joaquin Phoenix s-a numărat printre activiștii Animal Equality care au protestat legați de un pod din Londra

Actorul Joaquin Phoenix, celebru pentru implicarea sa în acțiuni pentru promovarea și apărarea drepturilor animalelor, s-a numărat printre activiștii de la Animal Equality care s-au legat, duminică, de Tower Bridge din Londra, pentru a protesta față de agricultura intensivă, potrivit Mediafax.

Cu câteva ore înainte de a participa la gala premiilor BAFTA de la Londra, unde a primit trofeul pentru cel mai bun actor, pentru rolul din "Joker", de Todd Phillips, Phoenix s-a alăturat activiștilor, care au afișat un banner uriaș pe care era scris textul "Creșterea intensivă a animalelor distruge planeta. Deveniți vegani".

Potrivit Cover Media, Joaquin Phoenix le-a spus reporterilor: "Cred că avem o responsabilitate personală de a acționa acum și o modalitate de a gestiona problema încălzirii climatice este aceea de a ne adapta consumul și a deveni vegani".

"Câteodată simt că nu se vorbește suficient despre acest lucru. Deci încurajez oamenii să caute mai multe informații despre dieta vegană și să facă tot ceea ce pot în problema încălzirii climatice", a mai spus acesta.

În ianuarie, la câteva ore după ce și-a primit premiul pentru cel mai bun rol principal la gala Sindicatului actorilor americani, Phoenix a participat la un "priveghi" pentru porcii duși la un abator de lângă Los Angeles, Farmer John Packing Co. Din 2017, zeci de protestatari se adună în fața acestui abator de două ori pe săptămână și își numesc adunările "priveghi pentru porci". Camioanele cu animale vii se opresc - cu acordul companiei Farmer John - timp de două minute în fața abatorului, astfel încât activiștii să poată să le ofere animalelor apă și alinare. Peste 7.000 de porci sunt tăiați zilnic în acest abator.

"Mulți oameni nu cunosc nivelul de tortură și crimele din industria produselor din carne și lapte", a declarat, la momentul respectiv, Joaquin Phoenix pentru LA TV.

"Avem obligația morală de a vorbi despre acest lucru și de a prezenta realitatea așa cum este. Suntem îndoctrinați cu acele imagini vesele cu animale din ferme pe ambalajele produselor, la restaurante, dar este o minciună", a mai spus Phoenix.

Potrivit unor surse din industrie, Joaquin Phoenix a fost cel care i-a convins pe organizatorii galei Globurilor de Aur, care a avut loc pe 5 ianuarie, să servească anul acesta un meniu exclusiv vegetarian.

Vegetarian de la vârsta de trei ani, Phoenix este de foarte mult timp un suporter al PETA, organizație care luptă pentru apărarea drepturilor animalelor. Actorul american a primit titlul de persoana anului 2019 din partea organizației.

Recent, actorul a apărut pe afișul unei campanii PETA, "We Are All Animals", pentru promovarea unei legi care să interzică circurile ambulante care lucrează cu animale.

În luna martie 2019 a participat, legănând un pui mort, la un marș de Ziua Națională a Drepturilor Animalelor.

De asemenea, printre altele, a produs documentarul "The Animal People".

Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar şi în 2001, pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.