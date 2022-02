Joe Biden, după ce a vorbit cu președintele Ucrainei: l-am informat despre măsurile pe care le vom lua

Președintele Joe Biden a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și susține că l-a informat despre măsurile pe care le vor lua pentru a condamna invazia Rusiei.

”Președintele Zelenskyy m-a contactat în seara asta și tocmai am terminat de vorbit. Am condamnat acest atac neprovocat și nejustificat al forțelor militare ruse. L-am informat despre măsurile pe care le vom lua pentru a condamna la nivel internațional, inclusiv în această seară la Consiliul de Securitate al ONU”, scrie Joe Biden.

