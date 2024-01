Jon Stewart revine la The Daily Show ca prezentator şi producător executiv

Jon Stewart revine la emisiunea de satiră „The Daily Show” pe Comedy Central pentru a fi gazda acestuia în serile de luni, pe parcursul ciclului electoral din 2024 şi pentru a conduce programul, scrie Variety, potrivit news.ro.

Diferiţi corespondenţi ai "The Daily Show" vor prezenta programul de marţi până joi seara, iar Jen Flanz, actualul producător executiv, îşi va continua atribuţiile în cadrul emisiunii.

"Jon Stewart este vocea generaţiei noastre şi suntem onoraţi de revenirea lui la 'The Daily Show' de la Comedy Central pentru a ne ajuta să înţelegem cu toţii nebunia şi diviziunea care zguduie ţara la începutul sezonului electoral", a declarat Chris McCarthy, preşedinte/CEO al Showtime/MTV Entertainment Studios, într-un comunicat. "În epoca noastră de ipocrizie uluitoare şi de politici performative, Jon este persoana perfectă pentru a oferi claritatea atât de necesară cu ajutorul spiritului său strălucitor”.

Stewart a făcut propriul anunţ pe X după aflarea veştii, spunând că "a decis să intre pe portalul de transferuri pentru ultimul meu an de eligibilitate".

De la ieşirea sa din scenă, în 2015, Stewart s-a ocupat de alte proiecte. A fost producător executiv al emisiunii "The Late Show With Stephen Colbert" de la CBS şi a condus o emisiune numită "The Problem With Jon Stewart", care nu a fost la fel de atractivă ca „The Daily Show”.

Comedy Central a testat mai mulţi posibili prezentatori, inclusiv pe Leslie Jones, Kal Penn şi Sarah Silverman, după plecarea bruscă a lui Trevor Noah la sfârşitul anului 2022. Directorii au fost hotărâţi să păstreze programul - o serie emblematică atât pentru reţea, cât şi pentru compania mamă, Paramount Global - în special într-un an electoral.

În timpul mandatului său la "Daily", Stewart a ajutat la lansarea carierei multor comedianţi, printre care John Oliver, Samantha Bee şi Steve Carell. Talentul său de a găsi noi voci şi actori comici poate fi la fel de puternic ca cel al lui Lorne Michaels, producătorul executiv al emisiunii "Saturday Night Live" de la NBC.