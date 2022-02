Jucătoarea de tenis Daiana Iamstreska şi sora ei au ajuns în Franţa: Obosită dar suntem în siguranță. Ne e de dor de voi, mama şi tata

Jucătoarea de tenis Daiana Iamstreska şi sora ei, care au plecat, vineri, din Ucraina, au ajuns în Franţa, conform unui mesaj postat de sportivă pe Twitter.

"Obosită, dar eu şi sora mea suntem în siguranţă. Mulţumesc, Franţa. Ucraina, fii puternică. Ne e de dor de voi, mama şi tata", a scris sportiva pe Twitter.

Vineri, Iastremska a anunţat că, după două nopţi în parcarea subterană, părinţii ei au decis să le trimită pe ea şi pe sora ei din Odesa, "cu orice preţ".

Ea a ajuns în România, de unde a plecat în Franţa, cel mai probabil la Lyon, conform presei franceze.

Tired, but my sister and I are safe! Thank you France❤️???? Ukraine stay strong???????????????????????????? We miss you home, mother and dad ????????????❤️ pic.twitter.com/S9EpopqPge