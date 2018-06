Judecătoarea care a afirmat că 'democraţia a murit' dacă Iohannis nu respectă decizia CCR a fost AMENINŢATĂ: 'Închidem și plecăm din țara asta'

Judecătorul Mădălina Elena Dârdeci, de la Tribunalul București, susține că a fost jignită și chiar amenințată în urma afirmațiilor sale potrivit cărora democrația a murit pentru că președintele Klaus Iohannis nu respectă decizia CCR privind revocarea șefei DNA, transmite Mediafax.

„A fost o surpriză și pentru mine. Nu m-am așteptat, în condițiile în care atunci când am avut ceva de spus, nu am avut problemă de a posta pe pagina de Facebook, care este pagina publică, nu am avut o problemă în a acorda interviuri sau a răspunde întrebărilor. De la mesajul de ieri, în legătură cu moartea democrației, recunosc că am fost surprinsă de virulența mesajelor, de ură, de jignirile pe care le-am primit, în condițiile în care niciuna din persoanele care mi le-au adresat nu cred că m-au văzut vreodată în viața lor. Or, dacă într-un stat după aproape 30 de ani de la Revoluție a-ți exprima opinia liber este o problemă, stau și mă întreb retoric pentru ce au murit copiii aceia în 1989? (...) Dacă începe să-mi fie frică pentru viața mea, pentru viața copilului meu, că toate postările mele sau parte din postările care nu convin unora sau altora vor atrage astfel de atitudini, atunci pot să spun că închidem și plecăm din țara asta”, a spus magistratul, la Antena3.

În postarea sa de marți de pe pagina personală de Facebook, care ar fi generat reacțiile negative, judecătorul Mădălina Elena Dârdeci a spus că, deoarece șeful statului nu a revocat-o încă din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „democrația a murit și putem pune lacătul pe instituții și să plecăm acasă”.

”Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Scrie în Constituție! Începând de azi, putem pune lacătul pe instituții și să plecăm acasă! Shhhh... Liniște! Democrația a murit!”, a scris pe Facebook Mădălina Elena Dârdeci, președintele Secției a VI-a Civilă, de la Tribunalul București.

