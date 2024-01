Julianne Moore va juca în primul film în limba engleză al lui Pedro Almodóvar, 'The Room Next Door'

Julianne Moore va juca în "The Room Next Door", primul lungmetraj în limba engleză al cineastului spaniol Pedro Almodóvar, potrivit Variety.

Moore - a cărei distribuţie a fost confirmată joi de compania de producţie a lui Almodóvar, El Deseo, pe reţelele de socializare - se alătură Tildei Swinton în acest film. Swinton a jucat anterior în scurtmetrajul "The Human Voice" din 2021 al lui Almodovar. Distribuirea lui Swinton, despre care Almodóvar a vorbit pentru prima dată anul trecut, a fost de asemenea confirmată de El Deseo, potrivit news.ro.

În postarea de pe Instagram se spune că "The Room Next Door" este o "dramă între o mamă şi o fiică", adăugând că va fi filmat în primăvară la New York şi Madrid. Nu au fost dezvăluite alte detalii despre intrigă sau despre rolurile lui Moore şi Swinton.

Almodóvar declarase anterior că scurtmetrajele sale "The Human Voice" şi "Strange Way of Life" - ambele în limba engleză - au fost doar nişte exerciţii pentru a se obişnui să regizeze actori vorbitori de limbă engleză. Anterior, el s+a alăturat lungmetrajului în limba engleză "A Manual for Cleaning Women", pe care Cate Blanchett urma să îl producă şi să joace în rolul principal, dar a renunţat în 2022.

"The Room Next Door" marchează primul lungmetraj al lui Almodóvar de la "Parallel Mothers" din 2021, care a avut premiera la Veneţia. Penélope Cruz, care joacă rolul unei mame singure într-o poveste care implică şi căutarea cadavrelor dispărute ale celor ucişi în timpul Războiului Civil Spaniol, avea să câştige Cupa Volpi a festivalului pentru cea mai bună actriţă, în timp ce filmul a obţinut opt nominalizări la Premiile Goya.

Unul dintre cei mai recunoscuţi regizori europeni, cu un mare număr de fani la nivel internaţional, Almodóvar a realizat anterior "Vorbeşte cu ea", "Pielea în care trăiesc", "Durere şi glorie" şi "Femei în pragul unei crize de nervi".