Jurnalista Sorina Matei, ATAC dur la ministrul Justiţiei: 'Ar fi trebuit să zboare din funcție până acum'

Jurnalista Sorina Matei a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Justiţiei, Tudorl Toader. Acesta a scris, într-o postare pe Facebook, că Tudore Toader ar fi trebuit să fie destituit din funcţie.

"Dacă am trai intr-o țara normala, ministrul Justiției ar fi trebuit sa zboare din funcție pana acum.

1. Ministrul Justiției a spus ca Negulescu a denunțat-o pe Kovesi. Negulescu nu a denunțat-o pe Kovesi. Iar dacă prin absurd sa zicem ca ar fi denunțat-o, și ar fi avut vreun anumit statut de protecție, ăla era secret iar dezvăluirea lui din dosar in lucru unde urmărirea penală e secreta by the law reprezintă infracțiune. Dar ministrul a ales sa colporteze niște informații false date de gaska sa din instrumentări oricum secrete. El nu are voie sa știe de ce se întâmpla intr-un dosar penal in care urmărirea penală e secreta.

2. Ministrul Justiției a spus ca Negulescu e cercetat pentru represiune nedreapta. Lui Negulescu nu i s-au adus la cunoștința acuzațiile. Dar ministrul Justiției știe dinainte pe ce fapta va deveni suspect Negulescu, înainte ca acesta sa devină suspect. Asta însemnând ca s-au scurs și informații din dosarul in care urmărirea penală e secreta, faza nepublica. Aici are o problema si plângăcioasa procuroare și secția din PG și PG. Și ministrul.

3. Iar plângăcioasa suna direct presa sa comenteze dacă sunt sau nu presiuni intr-un dosar pe care chiar ea îl instrumentează/ faza nepublica iar tot gaska ei da pe surse de 3 zile ca sint presiuni și plânge pe la uși. Adică motiv perfect de recuzare.

Nene, ati comis-o.

Când nu te duce mintea și te joci cu pistoalele ca Negulescu, îți tragi singur din veselie și prostie un glonț in picior. Culmea e ca și Negulescu a făcut la fel. A dezvăluit la telefon unei rude a unui inculpat din dosar instrumentat/ urmărire penală secreta identitatea unui martor protejat, ceea ce e infracțiune, dar măcar ăla chiar era martor protejat", susţine Sorina Matei.