Justiția în tirania condamnatului Dragnea: pușcăriabilii judecă oamenii cinstiți!

Un condamnat, trei pesediști notorii și un fost șef al SRI care a ajuns pudel pe la televiziunea lui Dan Voiculescu: acesta este tribunalul popular care urmează să-l judece pe europarlamentarul Cristian Preda, acuzat că și-ar fi defăimat țara. Cei cinci – medicul Șerban Brădișteanu, pesediștii Mircea Geoană, Gabriela Firea și Ecaterina Andronescu, plus Costin Georgescu, director al SRI în regimul Emil Constantinescu – vor decide dacă îi vor retrage lui Preda decorația Steaua României.

Preda este, ca orice politician, un personaj controversat. Dar, spre deosebire de banda care-l va judeca, până acum nu a fost amestecat în absolut nici un scandal de corupție. Este un om cinstit, ceea ce nu se poate spune despre judecătorii săi. Medicul Brădișteanu este deja condamnat (dar cu suspendare), iar tovarășii săi din consiliul de onoare sunt sau au fost lideri ai celui mai corupte structuri din România, PSD, o adunătură de grupări infracționale care sper să fie desființată cât de curând. Georgescu e unul din abonații emisiunilor de la televiziunile infractorilor, unde recită cuminte lecția sugerată de moderator și înjură, în cuvinte alese, DNA-ul.

Povestea aceasta ne arată cum vrea Dragnea să se facă justiție în România și cum se va face, dacă nu-l oprim. Pe Preda îl așteaptă doar umilința retragerii unei decorații. Pe ceilalți cetățeni români care se vor opune tiraniei hoților îi așteaptă pușcăria.

Legea defăimării, pe care condamnatul Dragnea o anunță cu multă satisfacție, va fi instrumentul `juridic` prin care ziariștii, parlamentarii care fac opoziție (foarte puțini) sau simpli cetățeni care scriu pe Facebook vor putea fi condamnați penal.

Bineînțeles, dacă legea i-ar pedepsi pe politicienii și pe ziariștii-mercenari care răspândesc minciuni și distrug imaginea țării – prin fapte de corupție, printr-o politică externă aservită Moscovei sau subminând relațiile cu partenerii strategici – primii care ar intra la pușcărie ar fi pesediștii și argații lor din televiziunile mafiote. Dar Dragnea este la un pas să își pună oamenii – cu ajutorul lui Tudorel Toader și cu sprijinul arhivei SIPA, pe care a pus mâna – în sistemul de justiție. Pedepsiți vor fi cei care nu acceptă ca între România și banda care a ocupat țara să fie pus semnul egalității. Pedepsiți vor fi cei care nu preamăresc regimul infracțional și mai au curajul să spună adevărul.

Dragi prieteni, ceea ce i se întâmplă lui Cristian Preda, plus proiectul legii defăimării, sunt noi probe ale dictaturii care se întinde peste România și pe care suntem datori să o oprim. Deocamdată, încercăm pe cale pașnică: am cerut, alături de sute de alți cetățeni, dizolvarea PSD și ALDE, iar Tribunalul București va începe, la 3 aprilie, procesul. Am speranța că magistrații nu vor ceda presiunilor mafiote. Ar fi, poate, ultima speranță de a înlătura dictatura hoților pe cale pașnică.

