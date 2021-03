Kate Middleton, soția Prințului William, a lansat un album de portrete fotografice realizate pe timp de pandemie

Kate, ducesă de Cambridge, a lansat duminică un album de portrete fotografice surprinse în timpul perioadelor de lockdown anti-COVID-19 din Marea Britanie, volum care va oferi, potrivit ducesei, o mărturie de durată a pandemiei, informează Reuters, potrivit AGERPRES.

Kate, soţia prinţului William, nepotul reginei Elisabeta a II-a şi al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a demarat proiectul anul trecut, în colaborare cu National Portrait Gallery, invitând oamenii să trimită fotografii surprinse în timpul primului lockdown din Marea Britanie.

Vezi și: CUTREMUR în Ministerul Apărării: fost adjunct al serviciului secret al Armatei a fost ARESTAT

Un juriu, din care a făcut parte şi Kate, a selectat 100 de portrete dintre cele peste 31.000 de înscrieri, care, înainte de a fi prinse într-un album, au fost mai întâi prezentate publicului în format digital şi în cadrul unor expoziţii comunitare.

''Prin 'Hold Still' am vrut să mă folosesc de puterea fotografiei pentru a crea o mărturie de durată a ceea ce am trăit cu toţii - imortalizând poveştile individuale şi momente cu valoare de document pentru familii şi comunităţi din timpul pandemiei'', a scris Kate în prefaţa volumului.

Albumul, intitulat ''Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020'', va fi disponibil începând cu 7 mai, după exact un an de la lansarea proiectului. Încasările din vânzări vor fi împărţite între National Portrait Gallery şi organizaţia caritabilă britanică din domeniul sănătăţii mintale, Mind.