Kelemen Hunor crede că Guvernul comite o greșeală uriașă cu impozitul pe concedii medicale

Fostul vicepremier Kelemen Hunor afirmă că probleme privind sumele mari achitate de stat pentru plata concediilor medicale au fost constatate încă din perioada în care UDMR era la guvernare și că trebuie verificată veridicitatea diagnosticelor care au dus la acordarea concediilor, el nefiind de acord cu taxarea banilor aferenţi perioadelor de concediu de boală, conform News.ro.

„Noi am spus anul trecut: face o prostie uriaşă. Avem o problemă cu concediile medicale, am văzut anul trecut că cheltuielile la concediile medicale au explodat, undeva spre şase miliarde şi acolo trebuie să intervii, dar nu punând taxă pe plăţile la concediile medicale fiindcă ai mai taxat o dată şi la salarii şi la pensii şamd. Acolo trebuie să vezi ce se întâmplă în interiorul sistemului, nu să pui o suprataxare. Noi am spus şi anul trecut, chiar când eram în Guvern, am avut discuţii despre această problemă pentru că atunci s-a văzut deja că ne apropiem de 500-600 de milioane de euro, asta apropo de dimensiunea cheltuielilor, şi s-a văzut făcând comparaţie cu anii anteriori că este o explozie foarte mare. Nu poţi să spui că în 2023 jumătate din ţară permanent era în concediu medical, fiindcă asta înseamnă că ai o ţară bolnavă. E o problemă undeva în sistem”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că în anii 2010-2011 s-a înregistrat o problemă similară şi a existat „o intervenţie destul de dură” de control, iar numărul concediilor medicale a scăzut.

Care este dorința Guvernului

Executivul a aprobat scutirea de la plata contribuţiilor sociale pentru concedii medicale în cazul gravidelor, mamelor cu copii bolnavi, pacienţilor cu afecţiuni oncologice, pentru cazurile de urgenţă şi pentur bolnavii cronici.

În opinia premierului Marcel Ciolacu, concediile medicale sunt un venit şi nu este vorba despre o supraimpozitare.

”Din ce ţin minte, au fost 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele. Au fost 187.000 de concedii medicale date în România fiindcă am strănutat şi am fost răciţi”, a maia firmat premierul, subliniind că trebuie făcută o distincţie clară în cazul celor care se află într-o nevoie, care au o boală gravă sau în cazul femeilor însărcinate.