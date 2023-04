Kelemen Hunor avertizează că decizia coaliției poate duce la CCR: Eu aș introduce un prag simbolic pentru abuzul în serviciu

Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, susține că ar introduce un prag simbolic pentru abuzul în serviciu care respectă decizia CCR, un salariu mediu, și a avertizat că decizia de renunțare la prag, anunțată marți, ar putea duce la sesizarea CCR.

Kelemen Hunor a declarat, marți, la Euronews România, că niciunul dintre cei trei lideri ai partidelor de la guvernare nu a propus săptămâna trecută vreun prag pentru abuzul în serviciu, acesta fiind atributul specialiștilor din Ministerul Justiției, dar apoi s-a propus unul de 250.000 de lei, urmat de altele de 9.000 de lei și de 6.000, pentru ca marți să se renunțe la orice prag.

„CCR a spus că trebuie să existe un prag rezonabil, în 2017-2018 a fost introdus un prag legat de salariul minim și Curtea a spus că este derizoriu și nu trebuie să ne batem joc de deciziile Curții. S-a pus problema unde poate fi acel prag care nu duce în derizoriu deciziile CCR, dar nici nu este ceva exagerat. E greu să găsești un reper în UE, pentru că sunt state unde nu există prag, sunt state unde există un prag simbolic și sunt state unde există un prag ridicat. Există o directivă europeană cu două praguri, pentru persoane fizice și juridice, dar sunt uriașe”, a spus Kelemen.

Acesta a precizat că, în coaliție, s-a decis ca ministrul Justiției să vină cu o propunere.

„Nu a propus nimeni niciu prag. Nu am propus nici eu, nici Ciolacu, nici Ciucă, am pus că putem vota ce propun specialiștii Ministerului Justiției. Luni după amiază am primit propunerea. Marți s-a întâmplat votul pe 250.000 de lei, miercuri a venit ministrul Justiției cu 9.000 de lei, trei salarii minime.

A fost o propunere azi cu 6.000 de lei, două salarii mimine, dar s-a decis să mergem cu propunerea ministrului Justiției de săptămâna trecută. După două ore și jumătate ne-am trezit că se anulează totul. Este o lipsă de consecvență. Nu va rezista la CCR dacă va fi atacată. USR singur nu poate ataca, se poate asocia cu AUR”, a afirmat liderul UDMR.

„Populismul și demagogia dăunează foarte grav sănătății democrației”

Acesta a explicat că pe parcursul proceselor penale ar putea fi unii care ar sesiza CCR, pentru că dacă CCR a spus că trebuie un prag, nu are cum să spună acum că nu trebuie un prag.

„Dacă vrem să consolidăm statul și instituțiile statului, atunci deciziile CCR trebuie respectate, îți place sau nu. Populismul și demagogia dăunează foarte grav sănătății democrației. Suntem în situația că ne speriem că ne lovește trenul. Ne va lovi trenul dacă nu suntem în stare să respectăm câteva principii fundamentale”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a menționat că ar introduce un prag simbolic care respectă decizia CCR și l-ar lăsa pentru o perioadă de timp.

„Eu, în acest moment, aș introduce un prag simbolic. (…) Undeva la nivelul unui salariu mediu, acolo aș fi căutat, care este peste 3.000 de lei. Cred că ar fi fost o decizie la fel de corectă ca și cea cu 3 salarii minime, dar ar fi fost mai mic și peste acel prag despre care CCR a spus că nu este acceptabil”, a conchis Kelemen Hunor.