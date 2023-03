Klaus Iohannis a ajuns în Singapore: dezvăluie ce a discutat cu omologul său (Video)

„Discuții excelente cu președintele Republicii Singapore, Halimah Yacob, privind modalitățile de aprofundare și extindere a relațiilor noastre bilaterale, bazate pe aceleași valori și principii”, a scris șeful statului pe Twitter.

Iohannis face o vizită oficială în Japonia și o vizită de stat în Republica Singapore, în perioada 6 - 10 martie. Obiectivul principal este dinamizarea relațiilor bilaterale, în acord cu potențialul acestora, mai ales în plan economic-investițional.

Agenda vizitei de stat în Singapore cuprinde inclusiv intensificarea cooperării în domeniile IT, educație, cercetare, securitate alimentară, conectivitate, securitate cibernetică și înalte tehnologii, combaterea schimbărilor climatice și tranziția verde.

Excellent discussions with the President of the Republic of Singapore Halimah Yacob on ways to deepen and expand our bilateral relations ????????-????????, based on the same values and principles.