Klaus Iohannis, reacție fulger după decizia Comisiei Europene: 'Continuăm să susținem activ integrarea Ucrainei, R. Moldova și Georgiei în familia UE!'

Președintele României, Klaus Iohannis, salută decizia Comisiei Europene cu privire la avizul de aderare a Ucrainei și R. Moldova în Uniunea Europeană.

„După luni intense de dialog și coordonare, sunt bucuros să salut Opiniile Comisiei Europene cu privire la acordarea statutului de state candidate Ucrainei și Republicii Moldova, un bine-meritat pas înainte pentru cetățenii celor două state. Continuăm să susținem activ integrarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în familia UE!”, a spus președintele României, pe Twitter.

Comisia Europeană recomandă ca Ucraina, Republica Moldova şi Georgia să fie desemnate state candidate la aderarea la Uniunea Europeană (UE), a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, preşedinta CE Ursula von der Leyen.

After months of intense dialogue&coordination, I am very glad to welcome @EU_Commission Opinions on granting ???????? candidate status to ???????? and ????????. This is a well deserved step forward for t/ citizens of ???????? &????????. We will continue to actively support ???????????????????????? becoming part of t/EU family!