Klaus Iohannis, mesaj pentru Rusia după moartea lui Navalnîi

„Sunt profund întristat de vestea că Aleksei Navalnîi a murit. Gândurile noastre de compasiune se îndreaptă către familia și prietenii săi. Astăzi, comunitatea internațională a pierdut un luptător curajos pentru libertate și drepturi. Cerem Rusiei să facă o anchetă transparentă și cuprinzătoare”, scrie, pe platforma X, Klaus Iohannis.

Disidentul rus Alexei Navalnîi a murit în închisoare, a anunțat vineri Serviciului Federal de Penitenciare din Rusia.

Navalnîi a fost arestat în 2021. El ispășea o pedeapsă cumulată de peste 30 de ani pentru diferite infracțiuni despre care el a susținut că sunt înscenate cu scop politic.

Deeply saddened by the news that Alexey @navalny has died. Our thoughts of compassion go out to his family & friends. Today, the international community has lost a courageous fighter for #freedom & rights. We urge Russia to conduct a transparent and comprehensive investigation.