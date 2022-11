Kovesi vrea mai multă putere: Șefa EPPO a cerut în Parlamentul Germaniei să iasă de sub autoritatea Comisiei Europene

La doar trei ani de la operaționalizarea Parchetului European (EPPO), procurorul-șef Laura Codruța Kovesi cere schimbări fundamentale la legislația europeană în baza căreia funcționează această structură. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, Kovesi s-a lăudat cu rezultatele obținute până acum de EPPO și a cerut ca instituția să nu mai fie asimilată unei agenții descentralizate a Comisiei Europene. Fosta șefă a DNA susține că EPPO „produce” prin sechestre câte 5 euro pentru fiecare euro investit în finanțarea parchetetului transnațional.

Redăm mai jos discursul susținut de Kovesi (traducerea variantei publicate pe site-ul EPPO):

Stimați membri, doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc că m-ați primit astăzi aici. Ultima dată când am apărut în fața acestei comisii, în urmă cu aproape trei ani, mi-am prezentat intențiile de a fi primul procuror-șef european. Am avut nevoie de ajutorul Bundestagului pentru a le putea pune în practică.

În urmă cu trei ani, principala mea preocupare a fost să mă asigur că înființarea EPPO nu va provoca perturbări în cazurile existente. Acesta este motivul pentru care am insistat atât de mult asupra resurselor. Astăzi, mă bucur să vă informez despre modul în care Parchetul European îndeplinește ceea ce am promis.

Am început să ne exercităm competențele la 1 iunie 2021. Nu a existat nicio întrerupere. Cu resurse minime, în pofida unor condiții de lucru suboptime, sub o presiune extremă a timpului, am început să lucrăm, destul de bine, și în profit.

În primul nostru an de activitate, am tratat peste patru mii (4000) de sesizări penale. Aproximativ jumătate din sesizările penale pe care le-am procesat până în prezent au provenit de la persoane private. Consider că acesta este un indicator fiabil al încrederii cetățenilor.

Împreună cu toate autoritățile naționale relevante, am reușit astfel să integrăm EPPO în sistemul judiciar din douăzeci și două de state membre. Aceasta este o realizare extraordinară.

Am creat ceea ce eu numesc "zona EPPO". O zonă în care, prin punerea în aplicare a unei politici de urmărire penală, unificăm abordarea investigațiilor privind fraudele din UE. În zona EPPO, bugetul și statul de drept sunt mai bine protejate, grupurile infracționale sunt combătute mai eficient și, ca urmare, sunteți mai în siguranță.

Putem măsura eficiența ca un raport între input și output. Bugetul nostru pentru 2021 a fost mai mic de patruzeci și cinci de milioane de euro. În primul an de funcționare a EPPO, judecătorii ne-au acordat confiscarea a peste un sfert de miliard de euro. Așadar, pui un euro și primești cinci înapoi. Randamentul investiției este masiv și imediat.

Noi punem sechestru, autoritățile naționale confiscă. Prin apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, EPPO aduce, în realitate, bani înapoi în bugetele naționale. Cu cât suntem mai eficienți, cu atât mai mare este beneficiul dumneavoastră.

Visul meu este ca miniștrii de finanțe să ajungă să vadă că EPPO este o instituție a UE care aduce bani direct în visteria lor. Nu numai datorită capacității noastre superioare de a urmări și de a confisca activele frauduloase; ci și pentru că suntem cel mai bun instrument disponibil pentru a combate frauda transfrontalieră în materie de TVA.

Cea mai recentă estimare a Europol este că numai frauda în materie de TVA în UE costă cincizeci de miliarde de euro în fiecare an. Conform evaluării noastre, avem de-a face în principal cu organizații criminale consolidate, adesea implicate și în contrabandă (de exemplu, de tutun), ceea ce provoacă pierderi suplimentare de venituri din accize.

Nu am nicio îndoială că un EPPO echipat corespunzător va fi capabil să reprime aceste grupuri infracționale cu o ferocitate fără precedent. Nu am nicio îndoială, pentru că vedem că acești infractori încep să simtă presiunea.

EPPO a început să îmbunătățească protecția intereselor financiare ale UE. Permiteți-mi să vă dau două exemple care ilustrează de ce EPPO este cel mai bun instrument disponibil pentru a urmări criminalitatea economică și financiară transfrontalieră.

Biroul nostru de la Paris a demarat o investigație privind o societate implicată într-un sistem de fraudă în domeniul TVA care a implicat state membre neparticipante și țări terțe. Procurorul delegat european responsabil a identificat un cetățean britanic ca fiind suspect. Pe baza informațiilor transmise prin intermediul Eurojust, acesta părea să fie, de asemenea, principalul suspect într-un caz de fraudă cu TVA în Suedia, cu un prejudiciu estimat la optzeci (80) de milioane de euro.

La acel moment, procurorii suedezi nu reușiseră să îl captureze pe acesta în Regatul Unit de mai bine de un an. Am primit informații că acesta a călătorit în România. L-am găsit și i-am percheziționat locuința. Cu toate probele asigurate, a fost arestat și, ulterior, predat procurorilor suedezi în baza unui mandat european de arestare. Toate acestea s-au întâmplat în doar două săptămâni...

Sau luați operațiunea Platinum rush. În iulie 2019, autoritățile germane au demarat o anchetă privind o schemă de fraudă în domeniul TVA. Autoritățile naționale avansau cu o viteză bună, aducând în fața instanței primii suspecți din ceea ce părea a fi un mic grup infracțional chiar în momentul în care EPPO era pe cale să înceapă operațiunile.

În iunie 2021, autoritățile germane trebuiau să întrebe EPPO dacă dorește să preia acest caz. Biroul nostru din München a făcut verificări standard în sistemul nostru de gestionare a cazurilor, care oferă acces la informații despre investigațiile în curs de desfășurare din întreaga zonă EPPO. Și-au dat seama că era vorba de mult mai mult decât ceea ce procurorii germani puteau găsi folosind instrumentele tradiționale de cooperare judiciară.

Am evocat cazul și am extins imediat domeniul de aplicare al investigației de la trei la șase state membre. Dintr-o dată, am văzut imaginea de ansamblu: un prejudiciu de peste treizeci și trei de milioane de euro și mult mai mulți suspecți (inclusiv membri ai 'Ndrangheta), precum și companii implicate...

Ne-am dus imediat după bunurile lor, peste granițe, rapid. Șase luni mai târziu, au fost efectuate primele arestări. Până în prezent, am obținut deja patru condamnări definitive. Zece milioane de euro au fost deja confiscate. După ce am confiscat bunuri în valoare de peste treizeci și trei de milioane de euro, 100% din prejudiciu poate fi recuperat în acest caz.

Am fost un accelerator. Și mai important: am descoperit întregul grup organizat din spatele acestei scheme și l-am anihilat dintr-o singură lovitură. În cele din urmă, activitatea noastră de recuperare a prejudiciilor a fost excelentă. Numai un parchet transnațional poate oferi astfel de câștiguri de eficiență.

Cu toate acestea, EPPO este departe de a-și fi desfășurat întregul potențial.

Nivelul actual de detectare a fraudelor din UE ne face să deschidem aproximativ 100 de cazuri noi în fiecare lună. Să fim optimiști în ceea ce privește rapiditatea procedurilor judiciare corespunzătoare. Estimarea mea prudentă este că în următorii trei ani vom dubla numărul investigațiilor noastre active...

Cu alte cuvinte, volumul nostru de muncă va crește în mod mecanic, chiar dacă nu schimbăm nimic.

Cu toate acestea, nivelul actual de detectare a fraudei UE nu este satisfăcător. Trebuie să facem mai mult!

În ceea ce privește cheltuielile, primim o medie de abia șapte sesizări penale pe lună de la OLAF și Comisie la un loc, iar tendința este în scădere! Există loc pentru îmbunătățiri.

În ceea ce privește frauda în domeniul veniturilor: în mai multe state membre, în primele luni, autoritățile naționale nu au raportat nicio suspiciune de fraudă gravă în materie de TVA sau chiar de fraudă vamală!

Acesta este motivul pentru care m-am angajat cu șefii poliției, administrațiilor fiscale și vamale, precum și cu miniștrii responsabili, pentru a mă asigura că investigatori specializați și dedicați lucrează la cazurile EPPO. Lucrând la nivel transnațional, acești ofițeri vor constitui de facto un corp de elită de investigatori de fraudă financiară cu înaltă calificare. Am solicitat o discuție pe această temă și cu miniștrii de finanțe din landurile germane.

Dacă luăm în serios misiunea noastră, volumul nostru de muncă nu poate decât să crească. Acest lucru are, de asemenea, implicații asupra modului în care ne organizăm activitatea și aduce cadrul juridic existent la limitele sale.

De exemplu, atunci când a fost negociat regulamentul EPPO, nimeni nu a anticipat cu adevărat volumul de muncă pus pe umerii membrilor Colegiului EPPO. Cu toții avem nenumărate responsabilități. Să ne uităm doar la cele care sunt strict legate de urmărire penală.

Un exemplu: adjunctul meu italian. În prezent, acesta supraveghează aproape două sute cincizeci de cazuri inițiate în Italia. El este responsabil de activitatea a șaisprezece și, sperăm, în curând douăzeci și doi de procurori europeni delegați, localizați în șapte și, sperăm, în curând opt birouri teritoriale.

Ca orice procuror european, el trebuie să participe, de asemenea, la deciziile cruciale privind cazurile inițiate în alte state membre în cel puțin una dintre cele cincisprezece camere permanente. În prezent, numărul mediu de anchete monitorizate de o cameră permanentă este de peste șaizeci.

Aceasta este cu adevărat o muncă de urmărire penală foarte mare. Succesorul său se va confrunta cu cel puțin dublul acestui volum de muncă. La fel și adjunctul meu german, care este pe cale să vadă dublat numărul procurorilor europeni delegați în Germania.

Toate acestea pentru a spune că știm deja care sunt principalele domenii în care regulamentul EPPO trebuie revizuit.

Încă de la începutul mandatului meu, am abordat Comisia Europeană și colegislatorul european cu privire la o deficiență fundamentală a concepției noastre instituționale. Fiind primul parchet transnațional, EPPO este rezultatul unui transfer autentic de suveranitate în domeniul justiției și nu al unei delegări de competențe executive de către UE. Cu toate acestea, EPPO este tratat ca o agenție descentralizată a Comisiei Europene, ceea ce nu este compatibil cu independența noastră.

Spre deosebire de agențiile descentralizate, EPPO nu contribuie la punerea în aplicare a unei politici a Uniunii. Acesta exercită o putere specifică, care era o prerogativă a suveranității statelor membre până la crearea sa. În calitate de organism judiciar al UE, EPPO nu ar fi trebuit să fie niciodată asimilat unei agenții descentralizate a UE. Acest lucru trebuie să fie corectat prin intermediul unei modificări legislative.

Știm deja că sistemul de rotație a procurorilor europeni este incorect din punct de vedere matematic. Că gestionarea acestora în conformitate cu statutul standard al personalului UE este greșită din punct de vedere instituțional, în timp ce administrarea procurorilor europeni delegați este un coșmar birocratic.

Știm deja că trebuie clarificate modalitățile investigațiilor noastre transfrontaliere. Că EPPO trebuie să i se permită să își exercite competența pentru infracțiuni precum contrabanda în aceleași condiții în toate statele membre participante. În caz contrar, oferim organizațiilor criminale posibilitatea de a face forum shopping între jurisdicțiile naționale. Acestea fac deja acest lucru. De ce ar trebui să le permitem acest lucru?

Acest lucru este cu atât mai urgent în contextul reflecțiilor în curs de desfășurare cu privire la modul în care se poate garanta că măsurile restrictive ale UE au un impact puternic. Aveți nevoie de o aplicare consecventă și eficientă din partea autorităților naționale, bineînțeles. Dar este nevoie, de asemenea, ca sancțiunile pentru eludarea acestora să fie disuasive și aplicarea lor să fie eficientă.

Recent, comisarul Reynders s-a interesat de opinia noastră de experți cu privire la extinderea competenței noastre la încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Răspunsul Colegiului EPPO este simplu: da, este fezabil.

De fapt, ar fi bine să fie, deoarece avem deja o mică parte de competență în acest domeniu! Avem deja cazuri de contrabandă care implică eludarea măsurilor restrictive ale UE...

Onorabili deputați, pentru a încheia,

permiteți-mi să repet promisiunea pe care am făcut-o acum trei ani: Vreau ca EPPO să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii să aibă încredere.

Principiul nostru principal este că toată lumea este egală în fața legii. Respectăm cu strictețe principiul legalității. Vom respinge orice încercare de a interfera cu oricare dintre investigațiile noastre.

Un Parchet European eficient și independent face ca UE să fie mai puternică.

Suntem puternici atunci când ne aplicăm principiile în mod consecvent, când ne aplicăm deciziile și legile în mod eficient.

Da, extinderea competențelor noastre ar necesita redeschiderea regulamentului nostru fondator. Dar oricum avem nevoie de o revizuire serioasă a regulamentului nostru fondator. Mult mai repede decât s-a planificat inițial.

Sunt convinsă că, în prezent, nu există în UE un instrument de drept penal mai bun pentru investigarea și urmărirea penală a încălcărilor măsurilor restrictive ale UE.

Sper că am explicat ceea ce avem nevoie pentru a face EPPO mai eficient, pentru a-i desfășura potențialul. Și, încă o dată, mă bazez pe ajutorul dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru atenție și voi fi bucuros să vă răspund la întrebări.